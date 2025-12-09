Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Học video trên mạng dùng dây sạc điện thoại tìm khoái cảm, nam sinh gặp nạn

Vân Sơn
TPO - Tối 8/12, ThS.BS Tăng Chí Quyền, Đơn vị Ngoại niệu, Bệnh viện An Bình TPHCM cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận và can thiệp thành công trường hợp dị vật bàng quang nguy hiểm ở nam sinh 16 tuổi.

Theo bệnh sử, nam sinh sống với bố trong hoàn cảnh ba mẹ ly hôn. Khoảng hai tuần trước khi nhập viện, em xem một video trên mạng hướng dẫn hành vi “tạo khoái cảm” bằng cách đưa dây sạc điện thoại vào niệu đạo. Làm theo hướng dẫn, em đẩy dây sạc vào sâu rồi không thể tự lấy ra; dị vật sau đó trôi lên bàng quang. Lo sợ bị trách mắng, nam sinh giấu kín sự việc cho đến khi xuất hiện tiểu buốt, tiểu gắt, đau tăng dần mới báo với gia đình. Ngay sau đó, bệnh nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

cap-cuu-1.jpg
Các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật nội soi cấp cứu, lấy dị vật cho bệnh nhân

Tại khoa Ngoại Niệu, qua thăm khám và chẩn đoán, BS Tăng Chí Quyền xác định dị vật nằm trong bàng quang, nguy cơ gây viêm nhiễm nặng nên chỉ định phẫu thuật nội soi khẩn cấp. Ca mổ kéo dài khoảng 30 phút. Ê kíp gặp nhiều khó khăn vì dây sạc cuộn thành nhiều vòng, một phần bị mục sau thời gian dài ngâm trong nước tiểu.

Các bác sĩ đã cẩn trọng trong từng thao tác, lấy thành công dị vật là cuộn dây sạc điện thoại ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Sau can thiệp, sức khỏe của nam sinh đã bình phục tốt. Em đã được các bác sĩ tư vấn tâm lý để tránh tái diễn những hành động có thể vô tình gây nguy hiểm cho bản thân.

cap-cuu-2.jpg
Dị vật là cuộn dây sạc điện thoại được bác sĩ lấy ra khỏi cơ thể người bệnh

Các bác sĩ cảnh báo, hành vi đưa dị vật vào niệu đạo có thể dẫn đến rách, thủng niệu đạo, viêm bàng quang, nhiễm trùng lan rộng, xuất huyết, thậm chí có thể đe dọa tính mạng nếu để quá lâu. Để tránh nguy hiểm tương tự có thể xảy ra với trẻ, bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh cần quan tâm, trao đổi và hướng dẫn trẻ vị thành niên về an toàn cơ thể và kỹ năng nhận diện nội dung độc hại trên mạng. Khi trẻ có dấu hiệu bất thường ở vùng kín hoặc nghi ngờ có dị vật, cần đưa đến bệnh viện ngay để tránh biến chứng nguy hiểm.

Vân Sơn
#Nguy hiểm khi tự ý đưa dị vật vào cơ thể #Ảnh hưởng của nội dung mạng đến trẻ #Chẩn đoán và điều trị dị vật bàng quang #Tác hại của hành vi tự gây tổn thương #Vai trò của gia đình và phụ huynh trong giáo dục an toàn #Cảnh báo về các video hướng dẫn nguy hiểm trên mạng #Phẫu thuật nội soi cấp cứu dị vật niệu đạo #Biện pháp phòng tránh tai nạn trẻ em

