An Sinh Medical: Hành trình hơn một thập kỷ từ góc nhìn của bác sĩ chuyển hướng làm thiết bị y tế

Thành lập năm 2010, An Sinh Medical là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết bị và vật tư y tế do Bác sĩ Tăng Hòa – người từng nhiều năm làm việc trong hệ thống y tế – sáng lập. Quyết định rẽ sang con đường kinh doanh, theo ông, không phải là rời bỏ ngành mà là tiếp tục đóng góp theo một hình thức khác.

Giữ tinh thần của người làm chuyên môn khi bước sang kinh doanh

Bác sĩ Tăng Hòa cho biết nền tảng lâm sàng giúp ông hiểu rõ nhu cầu thực tế tại các cơ sở y tế: từ việc thiết bị phải vận hành ổn định, dễ sử dụng đến yêu cầu an toàn trong từng loại vật tư. Theo ông, chất lượng sản phẩm không đơn thuần là yếu tố kỹ thuật mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều trị.

Chính vì vậy, cách vận hành của doanh nghiệp được xây dựng dựa trên tiêu chí minh bạch nguồn gốc và kiểm soát sản phẩm chặt chẽ. Các tiêu chuẩn như ISO 13485:2016 hay quy trình lưu trữ – vận chuyển trong ngành y được áp dụng để giảm rủi ro trong quá trình cung ứng.

Mạng lưới kho và hệ thống quản trị mở rộng theo nhu cầu thị trường

Từ một cơ sở nhỏ tại thời điểm ban đầu, An Sinh Medical hiện phát triển thành hệ thống có kho hàng đặt tại cả ba miền với diện tích khoảng 3.000 m². Việc ứng dụng nền tảng quản trị ERP giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong kiểm soát tồn kho, tốc độ giao hàng và dự báo nhu cầu — đặc biệt trong bối cảnh ngành y thường xuyên biến động về nguồn cung.

Danh mục sản phẩm hình thành theo quá trình phát triển

Theo chia sẻ từ đại diện doanh nghiệp, các nhóm sản phẩm của An Sinh Medical được bổ sung dần theo nhu cầu của khách hàng, từ thiết bị bệnh viện, hóa chất – sinh phẩm xét nghiệm đến nhóm vật tư thường dùng và sản phẩm y tế gia đình. Mỗi giai đoạn mở rộng đều dựa trên khả năng đáp ứng và tiêu chuẩn quản lý chất lượng sẵn có, thay vì chạy theo số lượng.

Với hơn một thập kỷ hoạt động, An Sinh Medical cho biết đang hướng tới mô hình doanh nghiệp y tế có tính chuyên nghiệp cao hơn, tập trung vào quản trị và mở rộng dịch vụ hỗ trợ để thích ứng với yêu cầu ngày càng phức tạp của thị trường thiết bị y tế trong nước.