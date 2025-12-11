Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

An Sinh Medical: Hành trình hơn một thập kỷ từ góc nhìn của bác sĩ chuyển hướng làm thiết bị y tế

P.V

Thành lập năm 2010, An Sinh Medical là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết bị và vật tư y tế do Bác sĩ Tăng Hòa – người từng nhiều năm làm việc trong hệ thống y tế – sáng lập. Quyết định rẽ sang con đường kinh doanh, theo ông, không phải là rời bỏ ngành mà là tiếp tục đóng góp theo một hình thức khác.

bai-bao-2.jpg

Giữ tinh thần của người làm chuyên môn khi bước sang kinh doanh

525526377-1227533929387050-4783743336938258750-n.jpg

Bác sĩ Tăng Hòa cho biết nền tảng lâm sàng giúp ông hiểu rõ nhu cầu thực tế tại các cơ sở y tế: từ việc thiết bị phải vận hành ổn định, dễ sử dụng đến yêu cầu an toàn trong từng loại vật tư. Theo ông, chất lượng sản phẩm không đơn thuần là yếu tố kỹ thuật mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều trị.

Chính vì vậy, cách vận hành của doanh nghiệp được xây dựng dựa trên tiêu chí minh bạch nguồn gốc và kiểm soát sản phẩm chặt chẽ. Các tiêu chuẩn như ISO 13485:2016 hay quy trình lưu trữ – vận chuyển trong ngành y được áp dụng để giảm rủi ro trong quá trình cung ứng.

Mạng lưới kho và hệ thống quản trị mở rộng theo nhu cầu thị trường

528844430-1232101768930266-4371972882129539536-n-1.jpg

Từ một cơ sở nhỏ tại thời điểm ban đầu, An Sinh Medical hiện phát triển thành hệ thống có kho hàng đặt tại cả ba miền với diện tích khoảng 3.000 m². Việc ứng dụng nền tảng quản trị ERP giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong kiểm soát tồn kho, tốc độ giao hàng và dự báo nhu cầu — đặc biệt trong bối cảnh ngành y thường xuyên biến động về nguồn cung.

Danh mục sản phẩm hình thành theo quá trình phát triển

Theo chia sẻ từ đại diện doanh nghiệp, các nhóm sản phẩm của An Sinh Medical được bổ sung dần theo nhu cầu của khách hàng, từ thiết bị bệnh viện, hóa chất – sinh phẩm xét nghiệm đến nhóm vật tư thường dùng và sản phẩm y tế gia đình. Mỗi giai đoạn mở rộng đều dựa trên khả năng đáp ứng và tiêu chuẩn quản lý chất lượng sẵn có, thay vì chạy theo số lượng.

Với hơn một thập kỷ hoạt động, An Sinh Medical cho biết đang hướng tới mô hình doanh nghiệp y tế có tính chuyên nghiệp cao hơn, tập trung vào quản trị và mở rộng dịch vụ hỗ trợ để thích ứng với yêu cầu ngày càng phức tạp của thị trường thiết bị y tế trong nước.

P.V
#Thiết bị y tế #An Sinh Medical #Bác sĩ Tăng Hòa #Chất lượng #Quản trị #Y tế

Cùng chuyên mục