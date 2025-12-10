Hút thuốc lào suốt 30 năm, người đàn ông ho ra máu vì mắc bệnh nan y

TPO - Bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lào suốt 30 năm qua và đây có thể là nguyên nhân trực tiếp gây bệnh.

Ngày 10/12, BS-CKII Đỗ Ngọc Phương, khoa Ung Bướu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TPHCM) cho biết tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp bị ung thư. Đó là bệnh nhân N.V.H. (71 tuổi, quê Đồng Nai).

Theo bệnh sử, ông H. hút thuốc lào từ khi còn trẻ, đến nay đã tròn 30 năm. Khoảng 2 tháng trước, ông bắt đầu ho kéo dài, kèm đau ngực nhưng nghĩ chỉ bị viêm phế quản nên điều trị theo toa ở địa phương. Tuy nhiên, bệnh không thuyên giảm, cơn ho ngày càng nặng. Nhiều lần, ông H. ho ra máu nên được gia đình đưa vào bệnh viện kiểm tra.

Trên kết quả thăm khám và kiểm tra hình ảnh, các bác sĩ chẩn đoán ông H. mắc ung thư phổi tế bào nhỏ, khối u khoảng 7 cm. Đây là loại ung thư diễn tiến nhanh, nguy cơ di căn cao nếu không điều trị kịp thời.

Các bác sĩ chuẩn bị thực hiện phương pháp xạ trị cho người bệnh

Sau khi đánh giá tổng trạng, các bác sĩ xác định khối u của ông H. vẫn khu trú tại chỗ – thời điểm mà hóa trị kết hợp xạ trị mang lại hiệu quả cao nhất. Ê kíp điều trị đã chỉ định liệu pháp hóa xạ trị kết hợp, đồng thời nhằm kiểm soát tốc độ phát triển của tế bào ung thư.

Theo BS Đỗ Ngọc Phương, ung thư phổi tế bào nhỏ ở giai đoạn khu trú, phác đồ kết hợp hóa trị và xạ trị sẽ giúp tăng khả năng kiểm soát bệnh. Còn với giai đoạn di căn, hóa trị thường là lựa chọn chính nếu bệnh nhân đủ sức khỏe, đôi khi kết hợp thêm miễn dịch.

Sau một chu kỳ hóa trị và các buổi xạ trị theo phác đồ, khối u của ông H. đã giảm khoảng 60% kích thước. Các triệu chứng như ho dai dẳng, đau ngực hay ho ra máu cũng cải thiện rõ rệt. Theo liệu trình điều trị, giai đoạn tiếp theo, bệnh nhân sẽ được xem xét xạ trị dự phòng não do ung thư phổi tế bào nhỏ có xu hướng di căn lên não rất sớm.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo, thuốc lào và thuốc lá đều chứa nhiều chất gây ung thư, đặc biệt làm tăng mạnh nguy cơ ung thư phổi tế bào nhỏ – dạng bệnh ác tính, diễn tiến nhanh và rất khó kiểm soát nếu phát hiện trễ. Những người hút thuốc lâu năm, nhất là trên 20 năm, nên tầm soát ung thư phổi định kỳ để phát hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời, tránh nguy hiểm đến tính mạng.