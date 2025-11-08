Cứu nữ bệnh nhân ung thư cả 2 bên vú bằng phương pháp mới

TPO - Người phụ nữ từng ghép thận do suy thận mạn tiếp tục mắc ung thư cả hai bên vú vừa được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy can thiệp, điều trị thành công trong giai đoạn sớm. Đây là trường hợp đầu tiên ở Việt Nam được áp dụng kỹ thuật phẫu thuật ít xâm lấn tái tạo song song hai bên vú trên bệnh nhân có nền tảng ghép tạng.

Ngày 8/11, PGS.TS Huỳnh Quang Khánh, Trưởng khoa Tuyến vú, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, nữ bệnh nhân N.T.H. (40 tuổi, ngụ Bến Lức, Tây Ninh) phát hiện bệnh thận năm 2018 và được ghép thận thành công năm 2021 từ người em gái hiến tặng. Sau ghép, chị H. tuân thủ dùng thuốc chống thải ghép và được theo dõi định kỳ tại bệnh viện.

Đến tháng 6/2024, trong lần tầm soát sức khỏe định kỳ, bệnh nhân phát hiện tổn thương dạng nhú ở cả hai bên vú. Bệnh nhân được hẹn tái khám mỗi 3 tháng với siêu âm, chụp nhũ ảnh và cộng hưởng từ. Tháng 9/2025, hình ảnh cộng hưởng từ cho thấy tổn thương hai bên vú diễn tiến xấu. Các bác sĩ đã tiến hành sinh thiết mẫu bệnh phẩm và xác định bệnh nhân bị ung thư biểu mô tại chỗ (giai đoạn 0) ở cả hai vú.

Các bác sĩ đã thực hiện cuộc phẫu thuật nội soi 2 trong 1 vừa cắt tuyến vú, vừa tái tạo vú cho người bệnh

Các bác sĩ liên chuyên khoa tại bệnh viện đã hội chẩn, đánh giá tình trạng sức khỏe đặc biệt của người bệnh. Tại thời điểm được hội chẩn, bệnh nhân bị cao huyết áp, loãng xương, viêm dạ dày và đang dùng thuốc chống thải ghép. Sau cân nhắc, ê kíp quyết định chọn phương pháp mổ nội soi cắt tuyến vú hai bên, sinh thiết hạch lính gác (không nạo hạch nách) và tái tạo tuyến vú tức thì bằng túi độn.

PGS.TS Huỳnh Quang Khánh cho biết, đây là kỹ thuật mới ở Việt Nam, sử dụng đường mổ nhỏ chỉ khoảng 4cm dưới nếp nách. Ê kíp phẫu thuật đã tiến hành cắt bỏ toàn bộ tuyến vú bằng nội soi, đồng thời tái tạo lại hình dáng ngực trong cùng một cuộc mổ. “Ưu điểm của kỹ thuật này là ít gây đau cho người bệnh, thời gian mổ ngắn, sẹo nhỏ và đảm bảo tính thẩm mỹ. Sau phẫu thuật, bệnh nhân chỉ nằm viện 6 ngày và phục hồi tốt” – PGS Quang Khánh nói.

Sức khỏe nữ bệnh nhân bình phục tốt sau phẫu thuật

Theo các chuyên gia, ung thư vú giai đoạn 0 hay còn gọi là ung thư biểu mô tại chỗ là giai đoạn sớm nhất của bệnh, khi các tế bào ác tính chưa xâm lấn ra ngoài ống tuyến vú. Giai đoạn này thường không có triệu chứng rõ ràng và chỉ được phát hiện qua tầm soát định kỳ. Nếu điều trị kịp thời, tỷ lệ khỏi bệnh có thể đạt gần 100%.

Để góp phần phát hiện sớm bệnh ung thư vú, các chuyên gia khuyến cáo, phụ nữ từ 40 tuổi trở lên nên tầm soát sức khỏe định kỳ, luôn chụp nhũ ảnh và khám vú kịp thời ngăn chặn bệnh tiến triển đến giai đoạn muộn. Bệnh nhân cần đến ngay bệnh viện có chuyên khoa ung bướu ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường ở vú, để kịp thời được chẩn đoán và tư vấn phương pháp điều trị phù hợp.