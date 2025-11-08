Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Cứu nữ bệnh nhân ung thư cả 2 bên vú bằng phương pháp mới

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người phụ nữ từng ghép thận do suy thận mạn tiếp tục mắc ung thư cả hai bên vú vừa được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy can thiệp, điều trị thành công trong giai đoạn sớm. Đây là trường hợp đầu tiên ở Việt Nam được áp dụng kỹ thuật phẫu thuật ít xâm lấn tái tạo song song hai bên vú trên bệnh nhân có nền tảng ghép tạng.

Ngày 8/11, PGS.TS Huỳnh Quang Khánh, Trưởng khoa Tuyến vú, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, nữ bệnh nhân N.T.H. (40 tuổi, ngụ Bến Lức, Tây Ninh) phát hiện bệnh thận năm 2018 và được ghép thận thành công năm 2021 từ người em gái hiến tặng. Sau ghép, chị H. tuân thủ dùng thuốc chống thải ghép và được theo dõi định kỳ tại bệnh viện.

Đến tháng 6/2024, trong lần tầm soát sức khỏe định kỳ, bệnh nhân phát hiện tổn thương dạng nhú ở cả hai bên vú. Bệnh nhân được hẹn tái khám mỗi 3 tháng với siêu âm, chụp nhũ ảnh và cộng hưởng từ. Tháng 9/2025, hình ảnh cộng hưởng từ cho thấy tổn thương hai bên vú diễn tiến xấu. Các bác sĩ đã tiến hành sinh thiết mẫu bệnh phẩm và xác định bệnh nhân bị ung thư biểu mô tại chỗ (giai đoạn 0) ở cả hai vú.

tuyen-vu-1.jpg
Các bác sĩ đã thực hiện cuộc phẫu thuật nội soi 2 trong 1 vừa cắt tuyến vú, vừa tái tạo vú cho người bệnh

Các bác sĩ liên chuyên khoa tại bệnh viện đã hội chẩn, đánh giá tình trạng sức khỏe đặc biệt của người bệnh. Tại thời điểm được hội chẩn, bệnh nhân bị cao huyết áp, loãng xương, viêm dạ dày và đang dùng thuốc chống thải ghép. Sau cân nhắc, ê kíp quyết định chọn phương pháp mổ nội soi cắt tuyến vú hai bên, sinh thiết hạch lính gác (không nạo hạch nách) và tái tạo tuyến vú tức thì bằng túi độn.

PGS.TS Huỳnh Quang Khánh cho biết, đây là kỹ thuật mới ở Việt Nam, sử dụng đường mổ nhỏ chỉ khoảng 4cm dưới nếp nách. Ê kíp phẫu thuật đã tiến hành cắt bỏ toàn bộ tuyến vú bằng nội soi, đồng thời tái tạo lại hình dáng ngực trong cùng một cuộc mổ. “Ưu điểm của kỹ thuật này là ít gây đau cho người bệnh, thời gian mổ ngắn, sẹo nhỏ và đảm bảo tính thẩm mỹ. Sau phẫu thuật, bệnh nhân chỉ nằm viện 6 ngày và phục hồi tốt” – PGS Quang Khánh nói.

tuyen-vu-2.jpg
Sức khỏe nữ bệnh nhân bình phục tốt sau phẫu thuật

Theo các chuyên gia, ung thư vú giai đoạn 0 hay còn gọi là ung thư biểu mô tại chỗ là giai đoạn sớm nhất của bệnh, khi các tế bào ác tính chưa xâm lấn ra ngoài ống tuyến vú. Giai đoạn này thường không có triệu chứng rõ ràng và chỉ được phát hiện qua tầm soát định kỳ. Nếu điều trị kịp thời, tỷ lệ khỏi bệnh có thể đạt gần 100%.

Để góp phần phát hiện sớm bệnh ung thư vú, các chuyên gia khuyến cáo, phụ nữ từ 40 tuổi trở lên nên tầm soát sức khỏe định kỳ, luôn chụp nhũ ảnh và khám vú kịp thời ngăn chặn bệnh tiến triển đến giai đoạn muộn. Bệnh nhân cần đến ngay bệnh viện có chuyên khoa ung bướu ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường ở vú, để kịp thời được chẩn đoán và tư vấn phương pháp điều trị phù hợp.

Hiện nay, phẫu thuật ít xâm lấn trong điều trị ung thư vú được ứng dụng phổ biến tại nhiều quốc gia châu Á, phù hợp với thể tích tuyến vú nhỏ của phụ nữ Á Đông. Bệnh viện Chợ Rẫy là một trong những đơn vị tiên phong triển khai kỹ thuật này, với hơn 130 ca phẫu thuật được thực hiện từ đầu năm 2023 đến tháng 7/2024, trong đó hơn 96% đạt kết quả tốt. Riêng trường hợp bệnh nhân H. là ca đầu tiên có tiền sử ghép thận được phẫu thuật và tái tạo song song hai bên vú thành công.

Vân Sơn
#Phẫu thuật ít xâm lấn ung thư vú #Phẫu thuật tái tạo vú song song #Ung thư vú giai đoạn sớm #Phát hiện sớm ung thư vú #Kỹ thuật mới tại Việt Nam #Chẩn đoán ung thư biểu mô tại chỗ #Phẫu thuật nội soi vú #Điều trị ung thư sau ghép tạng #Tầm soát ung thư vú định kỳ #Kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ ngực

Xem thêm

Cùng chuyên mục