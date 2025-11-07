Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Một phụ nữ có khối u xơ tử cung lớn như bào thai 5 tháng tuổi

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau nhiều tháng chịu đựng những cơn đau bụng âm ỉ và rối loạn kinh nguyệt, nữ bệnh nhân đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả siêu âm và chụp MRI cho thấy chị mang khối u xơ tử cung kích thước khổng lồ hiếm gặp.

Ngày 7/11, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết vừa phẫu thuật bóc tách thành công khối u xơ tử cung có kích thước lớn (12x12x10cm) cho bệnh nhân L.T.M.H. (44 tuổi, ngụ Đồng Tháp). Kích thước khối u này lớn tương đương với bào thai 5 tháng tuổi.

cac-bs-dang-tien-hanh-boc-tach-khoi-u-xo-tu-cung-ra-khoi-co-the-bn.jpg
Các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật bóc tách thành công khối u xơ tử cung cho người bệnh.

Theo bệnh sử, nhiều tháng trước khi nhập viện bà H. có biểu hiện đau âm ỉ vùng hạ vị và mạn sườn bên trái, kèm rối loạn kinh nguyệt khiến sinh hoạt hàng ngày bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tại bệnh viện, kết quả siêu âm và thăm khám cho thấy khối u xơ lớn chiếm gần toàn bộ buồng tử cung, chèn ép các cơ quan xung quanh của người bệnh. Các bác sĩ nhận định, nếu không được can thiệp sớm, khối u có thể gây thiếu máu nặng, rối loạn tiểu tiện, thậm chí đe dọa tính mạng.

Sau hội chẩn, các bác sĩ đã thực hiện cuộc phẫu thuật bóc tách khối u xơ tử cung cho người bệnh. BS Trần Văn Hùng, Trưởng khoa Sản – Phụ khoa của bệnh viện cho biết, sau hơn một giờ phẫu thuật căng thẳng, các ê kíp đã bóc tách thành công và lấy trọn khối u khổng lồ ra khỏi tử cung, bảo tồn toàn vẹn các cơ quan lân cận. Hiện tại, bệnh nhân hồi phục tốt, ăn uống và đi lại bình thường, sức khỏe ổn định, đủ điều kiện xuất viện.

Theo bác sĩ Trần Văn Hùng, u xơ tử cung là bệnh lý lành tính nhưng rất phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Khối u hình thành do sự tăng sinh bất thường của các tế bào cơ trơn tử cung. Tùy vào vị trí và kích thước, u xơ có thể gây rối loạn kinh nguyệt, đau tức vùng bụng dưới, thiếu máu hoặc vô sinh thứ phát.

“Phát hiện sớm u xơ tử cung sẽ giúp điều trị dễ dàng hơn, giảm nguy cơ biến chứng và bảo tồn chức năng sinh sản” - bác sĩ Hùng nhấn mạnh. Ông khuyến cáo phụ nữ, dù đã lập gia đình hay chưa, khi có các biểu hiện như đau bụng âm ỉ vùng hạ vị, kinh nguyệt kéo dài hoặc ra nhiều, cảm giác nặng tức bụng dưới nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa sản – phụ khoa để được thăm khám sớm.

Các bác sĩ cũng lưu ý, việc khám phụ khoa định kỳ ít nhất 6 tháng một lần giúp phát hiện sớm các bệnh lý ở tử cung, buồng trứng, đặc biệt là u xơ tử cung.

Vân Sơn
#U xơ tử cung lớn #Phẫu thuật bóc tách u xơ #Các biểu hiện u xơ tử cung #Chẩn đoán và điều trị u xơ tử cung #Tầm quan trọng của khám phụ khoa định kỳ

Xem thêm

Cùng chuyên mục