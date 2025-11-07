Một phụ nữ có khối u xơ tử cung lớn như bào thai 5 tháng tuổi

TPO - Sau nhiều tháng chịu đựng những cơn đau bụng âm ỉ và rối loạn kinh nguyệt, nữ bệnh nhân đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả siêu âm và chụp MRI cho thấy chị mang khối u xơ tử cung kích thước khổng lồ hiếm gặp.

Ngày 7/11, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết vừa phẫu thuật bóc tách thành công khối u xơ tử cung có kích thước lớn (12x12x10cm) cho bệnh nhân L.T.M.H. (44 tuổi, ngụ Đồng Tháp). Kích thước khối u này lớn tương đương với bào thai 5 tháng tuổi.

Các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật bóc tách thành công khối u xơ tử cung cho người bệnh.

Theo bệnh sử, nhiều tháng trước khi nhập viện bà H. có biểu hiện đau âm ỉ vùng hạ vị và mạn sườn bên trái, kèm rối loạn kinh nguyệt khiến sinh hoạt hàng ngày bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tại bệnh viện, kết quả siêu âm và thăm khám cho thấy khối u xơ lớn chiếm gần toàn bộ buồng tử cung, chèn ép các cơ quan xung quanh của người bệnh. Các bác sĩ nhận định, nếu không được can thiệp sớm, khối u có thể gây thiếu máu nặng, rối loạn tiểu tiện, thậm chí đe dọa tính mạng.

Sau hội chẩn, các bác sĩ đã thực hiện cuộc phẫu thuật bóc tách khối u xơ tử cung cho người bệnh. BS Trần Văn Hùng, Trưởng khoa Sản – Phụ khoa của bệnh viện cho biết, sau hơn một giờ phẫu thuật căng thẳng, các ê kíp đã bóc tách thành công và lấy trọn khối u khổng lồ ra khỏi tử cung, bảo tồn toàn vẹn các cơ quan lân cận. Hiện tại, bệnh nhân hồi phục tốt, ăn uống và đi lại bình thường, sức khỏe ổn định, đủ điều kiện xuất viện.

Theo bác sĩ Trần Văn Hùng, u xơ tử cung là bệnh lý lành tính nhưng rất phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Khối u hình thành do sự tăng sinh bất thường của các tế bào cơ trơn tử cung. Tùy vào vị trí và kích thước, u xơ có thể gây rối loạn kinh nguyệt, đau tức vùng bụng dưới, thiếu máu hoặc vô sinh thứ phát.

“Phát hiện sớm u xơ tử cung sẽ giúp điều trị dễ dàng hơn, giảm nguy cơ biến chứng và bảo tồn chức năng sinh sản” - bác sĩ Hùng nhấn mạnh. Ông khuyến cáo phụ nữ, dù đã lập gia đình hay chưa, khi có các biểu hiện như đau bụng âm ỉ vùng hạ vị, kinh nguyệt kéo dài hoặc ra nhiều, cảm giác nặng tức bụng dưới nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa sản – phụ khoa để được thăm khám sớm.