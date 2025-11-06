Phẫu thuật bằng robot chữa khỏi ung thư tiền liệt tuyến

TPO - Sau khi phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt bằng robot, người đàn ông không chỉ thoát khỏi ung thư mà còn giữ được khả năng sinh lý bình thường. Đây là bước tiến của y học trong điều trị ung thư và bảo tồn trọn vẹn chất lượng sống của người bệnh.

Bệnh nhân đã được các bác sĩ thực hiện phẫu thuật bằng robot giúp thoát khỏi nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến

Ba năm trước, ông N.X.H. (61 tuổi, TPHCM) thường xuyên mất ngủ vì tiểu đêm liên tục, có đêm phải vào nhà vệ sinh 10 đến 15 lần. Nghĩ mình chỉ bị phì đại tuyến tiền liệt, ông tự uống thuốc nhưng bệnh không cải thiện. Khi đến Bệnh viện Bình Dân kiểm tra, qua kết quả xét nghiệm, sinh thiết, bác sĩ xác định ông mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn sớm.

“Nghe tới ung thư, tôi rất hoang mang nhưng khi bác sĩ tư vấn có thể mổ triệt để bằng robot mà vẫn bảo tồn chức năng sinh lý nên tôi đồng ý ngay” - ông H. nhớ lại.

Ca mổ diễn ra thuận lợi, chỉ hai ngày sau, ông H. đã có thể đi lại và được xuất viện vào ngày thứ tư. Qua các lần tái khám, bác sĩ không ghi nhận bướu tái phát. “Giờ tôi sinh hoạt, làm việc, tập thể dục như người bình thường. Nếu không nói, chẳng ai biết tôi từng bị ung thư” - ông H. nói.

TS.BS Nguyễn Tế Kha – Trưởng khoa Ung bướu Tiết niệu, người trực tiếp phẫu thuật và theo dõi bệnh nhân cho biết, phẫu thuật robot đã giúp ông H. được điều trị triệt để mà không gặp biến chứng són tiểu hay rối loạn cương.

Giải pháp mới điều trị ung thư

Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 6.000 ca mắc mới và khoảng 2.800 trường hợp tử vong, trong đó phần lớn bệnh nhân đến khám ở giai đoạn muộn khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn. Ung thư tuyến tiền liệt là bệnh lý ác tính, phổ biến ở nam giới trung niên và cao tuổi, thường tiến triển âm thầm và chỉ được phát hiện khi đã muộn.

TS.BS Tế Kha thăm khám và tư vấn cho người bệnh sau phẫu thuật

TS.BS Kha cho biết, tại Bệnh viện Bình Dân, phẫu thuật robot hiện được xem là “tiêu chuẩn vàng” trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Kỹ thuật này cho phép bác sĩ thao tác chính xác trong không gian hẹp vùng chậu nhờ hình ảnh 3D phóng đại và cánh tay robot linh hoạt. Qua đó, vùng mổ được bóc tách tinh vi, giảm tối đa tổn thương thần kinh kiểm soát khả năng cương và cơ thắt niệu đạo, giúp người bệnh nhanh chóng phục hồi cả về thể chất lẫn sinh lý.

TS.BS Nguyễn Tế Kha – người đã thực hiện 241 ca phẫu thuật robot chia sẻ: Phẫu thuật robot giúp điều trị dứt điểm ung thư tuyến tiền liệt đồng thời bảo tồn được những gì quan trọng nhất của người đàn ông. Với bác sĩ giàu kinh nghiệm, ca mổ chỉ kéo dài khoảng 90 đến 120 phút, ít đau và hồi phục nhanh”.

Từ năm 2016 đến nay, Bệnh viện Bình Dân đã thực hiện 1.167 ca phẫu thuật robot điều trị ung thư tuyến tiền liệt với tốc độ tăng trung bình 46% mỗi năm và chiếm tới hơn 75% tổng số ca phẫu thuật bệnh lý này. Bệnh viện hiện có 22 ê kíp robot, trong đó nhiều ê kíp đã vượt mốc 100 ca thành công.

Theo TS.BS Tế Kha, để đạt kết quả như hiện nay, yếu tố quan trọng không chỉ là công nghệ mà còn là tay nghề, sự phối hợp nhịp nhàng của các ê kíp phẫu thuật. “Mỗi ca mổ robot là sự kết hợp giữa kỹ thuật chính xác và cảm xúc con người. Đó là lý do người bệnh không chỉ được chữa khỏi bệnh mà còn giữ lại được bản lĩnh đàn ông của mình” – BS Kha nói.

Phẫu thuật robot giúp giảm đau sau mổ, rút ngắn thời gian nằm viện, mở ra cánh cửa mới cho người mắc ung thư tuyến tiền liệt – nơi việc điều trị không chỉ dừng lại ở “hết bệnh” mà còn là hành trình giữ gìn sự tự tin và hạnh phúc của người đàn ông sau ung thư.