Mắt Sài Gòn được vinh danh dẫn đầu công nghệ Phaco Không Dao tại Việt Nam

Tập đoàn Ziemer (Thụy Sỹ) vừa vinh danh Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn là “Hệ thống y tế tiên phong triển khai và dẫn đầu về số lượt phẫu thuật bằng công nghệ Phaco Không Dao tại Việt Nam” tại sự kiện ngày 06/12/2025.

Trong bối cảnh Quyết định 1002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đặt mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để tạo lợi thế cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực công nghệ, đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào công tác khám chữa bệnh, Hội nghị Khoa học Kỹ thuật về Phaco Không Dao là sự kiện có ý nghĩa đối với ngành nhãn khoa trong nước, cũng là dịp để ghi nhận những đóng góp của từng cá nhân và đơn vị tham gia.

Việc Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn được Tập đoàn Ziemer (Thụy Sỹ) trao chứng nhận là minh chứng rõ nét cho vị thế, năng lực trong ứng dụng công nghệ Phaco Không Dao tại Việt Nam, cũng như định hướng đúng đắn của đơn vị khi đồng hành cùng chủ trương quốc gia từ chính sách đến thực tiễn điều trị.

Dấu mốc quốc tế tại hội nghị khoa học kỹ thuật

Sự kiện trao chứng nhận diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Phaco Không Dao 2025, nơi quy tụ gần 100 chuyên gia nhãn khoa hàng đầu trong nước và khu vực. Đây là sự kiện chuyên môn đầu tiên tại Việt Nam tập trung vào công nghệ Phaco Không Dao, nhằm cập nhật xu hướng công nghệ, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và thúc đẩy ứng dụng các giải pháp điều trị đục thủy tinh thể chính xác - an toàn - nhân văn cho người bệnh.

Toàn cảnh hội nghị Khoa học Kỹ thuật Phaco Không Dao 2025 với sư tham gia của các chuyên gia, bác sĩ trong nước & quốc tế. ẢNH: MSG

Trong khuôn khổ hội nghị, Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn (Mắt Sài Gòn) đồng thời đón nhận 3 chứng nhận từ Tập đoàn Ziemer (Thụy Sỹ), gồm: Hệ thống y tế tiên phong và duy nhất tại Việt Nam triển khai công nghệ Phaco Không Dao; đơn vị dẫn đầu về số lượt phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng Phaco Không Dao tại Việt Nam; đơn vị sở hữu đội ngũ bác sĩ được đào tạo và cấp chứng chỉ phẫu thuật Phaco Không Dao nhiều nhất Việt Nam . Đồng thời, các phẫu thuật viên tiên phong của hệ thống cũng được trao bằng khen, ghi nhận năng lực làm chủ công nghệ và chất lượng phẫu thuật đạt chuẩn quốc tế.

Tập đoàn Ziemer (Thụy Sỹ) trao chứng nhận cho Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn trong khuôn khổ hội nghị. ẢNH: MSG

Tập đoàn Ziemer (Thụy Sỹ) vốn được biết đến như tập đoàn về thiết bị công nghệ y tế hàng đầu thế giới. Đây cũng là đơn vị phát minh công nghệ Phaco Không Dao (Femtosecond Laser), tạo nên bước ngoặt cho phương pháp điều trị đục thủy tinh thể khi giúp quy trình phẫu thuật trở nên chính xác, ít xâm lấn và an toàn hơn cho bệnh nhân. Việc tập đoàn này trao chứng nhận cho Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn cho thấy đánh giá tích cực của một tổ chức quốc tế uy tín dành cho một hệ thống y tế Việt Nam. Đây là sự ghi nhận cho những đóng góp của hệ thống trong việc mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ tiên tiến cho bệnh nhân, đồng thời khẳng định chất lượng điều trị ngày càng tiệm cận chuẩn mực thế giới.

Nền tảng vững chắc tạo vị thế dẫn đầu

Trước khi được Tập đoàn Ziemer (Thụy Sỹ) ghi nhận, Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn đã có hành trình tâm huyết theo đuổi công nghệ Phaco Không Dao và đưa phương pháp này trở thành lựa chọn điều trị quan trọng cho bệnh nhân đục thủy tinh thể tại Việt Nam. Hệ thống là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam tiếp nhận và ứng dụng công nghệ, đồng thời kiên định với định hướng chuẩn hóa quy trình theo tiêu chuẩn quốc tế. Điều này thể hiện rõ qua việc Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn hiện sở hữu đội ngũ phẫu thuật viên được đào tạo và cấp chứng chỉ Phaco Không Dao quốc tế nhiều nhất tại Việt Nam. Đây là yếu tố then chốt giúp đảm bảo chất lượng điều trị ổn định trên toàn hệ thống.

Thành quả này càng được củng cố bởi cột mốc 4.000 lượt phẫu thuật Phaco Không Dao thành công sau 9 tháng triển khai đồng bộ. Con số ấn tượng này phản ánh sự đón nhận mạnh mẽ của bệnh nhân, đồng thời chứng minh hiệu quả thực tiễn của công nghệ mới trong bối cảnh nhu cầu cải thiện chất lượng và rút ngắn thời gian phục hồi sau phẫu thuật ngày càng cao.

THS.BS Nguyễn Phú Tùng thực hiện phẫu thuật đục thủy tinh thể cho bệnh nhân bằng công nghệ Phaco Không Dao. ẢNH: MSG

Đại diện Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn cho biết để đạt được kết quả này, đơn vị đã theo đuổi chiến lược đầu tư dài hạn vào công nghệ và con người. Hệ thống liên tục cập nhật trang thiết bị từ Tập đoàn Ziemer (Thụy Sỹ) và các đối tác quốc tế, đồng thời triển khai đồng bộ máy móc hiện đại tại nhiều cơ sở nhằm đảm bảo bệnh nhân dễ dàng tiếp cận phương pháp điều trị tiên tiến. Bên cạnh đó, chương trình đào tạo nội bộ và chuyển giao kỹ thuật từ chuyên gia quốc tế được duy trì thường xuyên, giúp đội ngũ phẫu thuật viên không chỉ nắm vững kỹ thuật mà còn vận hành theo quy trình chuẩn hóa, phù hợp với những yêu cầu khắt khe của Phaco Không Dao.

Ông Huỳnh Lê Đức - Tổng Giám đốc Tập đoàn Y Khoa Sài Gòn (đơn vị chủ quản của Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn) - cho biết: “Công nghệ Phaco Không Dao là một bước tiến quan trọng trong điều trị đục thủy tinh thể hiện đại. Việc tổ chức hội nghị chuyên sâu đầu tiên về Phaco Không Dao cho thấy cam kết của Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn trong việc tạo dựng một hệ sinh thái học thuật nghiêm túc, kết nối chuyên gia trong và ngoài nước để cùng phát triển năng lực thực hành lâm sàng. Cột mốc 4.000 lượt phẫu thuật Phaco Không Dao thành công cho thấy khi công nghệ tiên tiến được triển khai đúng cách, với đội ngũ có chuyên môn cao và quy trình chuẩn hóa, người bệnh sẽ nhận được kết quả điều trị an toàn, hiệu quả và nhân văn hơn. Đây cũng là nền tảng để chúng tôi tiếp tục mở rộng công nghệ trên toàn hệ thống, mang đến nhiều cơ hội điều trị hiện đại hơn cho người dân”.

Ông. Huỳnh Lê Đức - Tổng Giám đốc Tập đoàn Y khoa Sài Gòn phát biểu tại hội nghị. ẢNH: MSG

Với những nền tảng đã được xây dựng, chứng nhận từ Tập đoàn Ziemer (Thụy Sỹ) trở thành động lực để Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, mở rộng phạm vi ứng dụng công nghệ và dẫn dắt tiêu chuẩn điều trị mới cho bệnh nhân đục thủy tinh thể tại Việt Nam. Đây không chỉ là dấu mốc tự hào của hệ thống mà còn góp phần củng cố sự tin cậy đối với bệnh nhân, cũng như thúc đẩy toàn ngành nhãn khoa trong nước tiếp tục đổi mới và nâng cấp chất lượng dịch vụ.