Sức khỏe

Google News

44 người nhập viện sau khi ăn bánh mì ở Lâm Đồng: Cục An toàn thực phẩm yêu cầu điều tra

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Liên quan đến vụ 44 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại Lâm Đồng, Cục An toàn thực phẩm đã yêu cầu ngành y tế địa phương khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi gây ngộ độc.

Ngày 16/12, tin từ Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở về việc nhiều người nhập viện sau khi ăn bánh mì ở phường Phan Thiết. Theo Cục An toàn thực phẩm, vụ việc đang diễn biến phức tạp, số ca nhập viện có xu hướng gia tăng. Do đó, đơn vị yêu cầu địa phương tập trung tối đa nguồn lực cho công tác điều trị, bảo đảm an toàn sức khỏe và tính mạng cho người bệnh.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng khẩn trương tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi gây ngộ độc; làm rõ nguồn cung cấp nguyên liệu; đồng thời lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân. Trường hợp phát hiện vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, cần xử lý nghiêm theo quy định pháp luật và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chấp hành nghiêm các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc nguyên liệu, quy trình sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, cũng như thực hiện đầy đủ việc kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm theo quy định.

z7329543502095-3f07af020d8d48c57ec8492c272c2b39.jpg
Bác sĩ kiểm tra sức khỏe bệnh nhân nhập viện sau khi ăn bánh mì. (Ảnh: TH)

Như Tiền Phong đã đưa tin, từ chiều 12/12, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp nhập viện với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, sốt và mệt mỏi. Qua khai thác bệnh sử, các bệnh nhân cho biết đã ăn bánh mì mua tại cùng một xe bán bánh mì trên địa bàn phường Phan Thiết.

Tính đến ngày 15/12, địa phương ghi nhận 44 trường hợp nhập viện liên quan đến vụ việc. Ngay sau khi phát hiện các ca bệnh, các bệnh viện đã báo cáo Sở Y tế để phối hợp xử lý. Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Lâm Đồng đã cử lực lượng đến hiện trường, thu thập thông tin, lấy lời khai bệnh nhân và lấy mẫu thực phẩm liên quan gửi Viện Pasteur xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thái Lâm
