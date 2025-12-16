Phụ huynh bức xúc khi con gái hơn 2 tuổi chi chít vết cắn trên người sau giờ học

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoài Nam
TPO - Một phụ huynh tại Hà Tĩnh bức xúc cho biết con gái hơn 2 tuổi xuất hiện nhiều vết cắn, bầm tím và xây xước trên cơ thể sau giờ học tại trường mầm non, trong khi gia đình không nhận được bất kỳ thông báo nào từ phía nhà trường.

Ngày 16/12, chị P.T.C. (SN 1999, trú xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) phản ánh con gái chị là bé L.N.T.N. (hơn 2 tuổi), hiện theo học tại Trường Mầm non thị trấn Phố Châu, xã Hương Sơn, có nhiều vết thương trên người sau khi được gia đình đón về từ lớp học. Đáng lo ngại, đến nay tâm lý của cháu vẫn chưa ổn định, thường xuyên hoảng loạn và sợ hãi.

Theo chị C., chiều 10/12, sau khi đón con từ trường về, trong lúc tắm cho bé, gia đình phát hiện trên cơ thể cháu xuất hiện nhiều vết cắn, bầm tím và trầy xước ở vị trí vai, tay và mặt. Do không nhận được bất kỳ thông tin nào từ giáo viên hay nhà trường, chị C. đã chủ động liên hệ để tìm hiểu nguyên nhân.

Tuy nhiên, phản hồi từ giáo viên khiến gia đình không khỏi bức xúc. Theo nội dung tin nhắn, giáo viên giải thích: “Mẹ thông cảm vì trẻ con có nhiều tình huống. Cô bao nhiêu là việc…”. Trước cách trả lời này, phụ huynh cho rằng giáo viên thiếu trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn cho trẻ, đồng thời nhà trường chưa có sự quan tâm, xử lý thỏa đáng.

3197659001123960843.jpg
Cháu N. xuất hiện nhiều vết thương phần tay, vai và mặt.

“Cháu bị bạn cắn gây thương tích ở nhiều vị trí, là một người mẹ, nhìn con bị như vậy tôi rất đau xót. Trẻ đi học va chạm, trầy xước là điều khó tránh, nhưng cách ứng xử và xử lý của giáo viên, nhà trường khiến tôi không hài lòng. Đến nay, con tôi vẫn chưa ổn định tâm lý để đi học trở lại”, chị C. chia sẻ.

Không chỉ bức xúc về thái độ và cách giải quyết của giáo viên, phụ huynh còn đặt nghi vấn về công tác giám sát tại nhà trường khi hệ thống camera an ninh toàn trường được thông báo đã ngừng hoạt động hơn một tuần.

“Tôi đề nghị nhà trường trích xuất camera để làm rõ sự việc, nhưng được trả lời rằng hệ thống đã mất dữ liệu do bị rút điện nên không thể xem lại. Điều này khiến tôi rất lo ngại về công tác quản lý và giám sát, nhất là với trẻ mầm non, lứa tuổi cần được bảo vệ và theo dõi chặt chẽ”, chị C. nói.

3197659001123960843-2.jpg
Phụ huynh bức xúc khi giáo viên phản hồi thông tin sự việc trong nhóm lớp.

Chị C. cũng cho biết, sau khi làm việc với nhà trường nhưng không nhận lại được thông tin phản hồi thoả đáng, chị đã làm đơn trình báo đến cơ quan công an, chính quyền địa phương.

"Hiện vết thương của cháu đã mờ, nhưng tâm lý con vẫn chưa ổn định nên gia đình chưa cho đi học lại. Tôi cũng mong ngành chức năng vào cuộc để làm rõ trách nhiệm, tránh sự việc tương tự lặp lại", chị C. nói.

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, lãnh đạo Trường Mầm non thị trấn Phố Châu thừa nhận có sự thiếu sót của giáo viên trong giám sát, quản lý trẻ dẫn đến sự việc đáng tiếc.

Theo vị lãnh đạo, sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã tổ chức làm việc với các bên liên quan đồng thời trường cũng đã tổ chức cuộc họp để kiểm điểm giáo viên.

Hoài Nam
