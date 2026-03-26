Thi công nâng cấp Quốc lộ 8A ở Hà Tĩnh làm nứt nhà dân, 3 năm chưa bồi thường xong

TPO - Sau 3 năm, nhiều hộ dân tại xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh vẫn chưa nhận khoản bồi thường hỗ trợ nhà bị hư hỏng do thi công dự án nâng cấp Quốc lộ 8A (QL8A).

Nhà nứt do thi công đường

Dự án cải tạo, nâng cấp QL8A đoạn từ trung tâm xã Hương Sơn đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (xã Sơn Kim 1) được Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt năm 2010. Chủ đầu tư là Cục Đường bộ Việt Nam, đơn vị quản lý dự án là Ban Quản lý dự án 4. Công trình được triển khai từ 2012 đến 2024 với tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng.

Song vào năm 2023, trong quá trình thi công nền đường qua xã Sơn Kim 1, do sử dụng máy lu rung cường độ cao đã gây rung chấn mạnh, khiến hàng loạt nhà dân bị hư hỏng. Tại đây, ngành chức năng ghi nhận có hơn 160 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án nâng cấp QL8A.

Ông Trịnh Bá Lữ (SN 1973, thôn Kim Cương 1, xã Sơn Kim 1) vẫn đang mòn mỏi chờ phương án đền bù cho ngôi nhà bị hư hỏng do thi công nâng cấp quốc lộ 8A. Theo ông Lữ, dọc tuyến đường này có rất nhiều hộ dân bị ảnh hưởng về nhà ở, tuy nhiên gia đình ông là một trong những hộ bị thiệt hại nặng nề nhất.

Nhiều ngôi nhà của người dân bị nứt do thi công đường.

Ngôi nhà hai tầng của vợ chồng ông nằm sát quốc lộ 8A, được xây dựng vào năm 2016. Tường nhà xuất hiện hàng ngàn vết nứt chân chim, phần dầm mái có những vết nứt lớn, khiến nước mưa thấm vào gây ẩm mốc. Đặc biệt, khu vực cầu thang có những vết nứt kéo dài hơn 2 mét, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu và mỹ quan của ngôi nhà.

Theo ông Lữ, sự việc xảy ra khoảng tháng 4/2023, trong quá trình thi công nâng cấp và mở rộng đường quốc lộ 8A. Dù thiệt hại nặng, song gia đình chỉ được đền bù hơn vài chục triệu đồng. “Chúng tôi nhiều lần đề nghị tính toán lại mức bồi thường để xứng đáng. Sau nhiều lần kiến nghị, đại diện chủ đầu tư mới đồng ý tăng mức hỗ trợ, nhưng đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được số tiền đền bù đợt 2 này”, ông Lữ nói.

Chậm đền bù

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo xã Sơn Kim 1 cho biết, có hơn 160 hộ dân bị ảnh hưởng nhà cửa do dự án nâng cấp QL8A. Sau đợt chi trả bồi thường đầu tiên trị giá 3 tỷ đồng, nhiều người dân phản đối mức đền bù quá thấp. Trước sức ép này, phía chủ đầu tư đồng ý tăng thêm 2,3 tỷ đồng để bù đắp thiệt hại. Tuy nhiên, số tiền “tăng thêm” này đến nay vẫn chưa được giải ngân và đang bị treo suốt 3 năm.

“Nhà thầu cũng cam kết chi trả, nhưng thực tế người dân hiện chưa nhận đủ. Việc này nằm ngoài thẩm quyền của xã, nên chúng tôi nhiều lần báo cáo, kiến nghị với UBND tỉnh để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng cam kết với người dân”, đại diện chính quyền thông tin.

Để bảo vệ quyền lợi của người dân, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã nhiều lần gửi văn bản đến Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam và Ban Quản lý dự án 4 (nay là Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung) yêu cầu giải quyết dứt điểm việc bồi thường.

Đoạn quốc lộ 8A thi công làm hư hỏng nhà dân.

Đầu tháng 3, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất công tác bồi thường thiệt hại cho người dân xã Sơn Kim 1. Văn bản nhấn mạnh việc Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung không thực hiện đúng cam kết, dẫn đến tình trạng kéo dài và gây bức xúc trong dư luận. Gần đây, một số người dân đã tụ tập đông người, khiếu nại tại trụ sở UBND tỉnh và Ban tiếp công dân, thể hiện sự bức xúc kéo dài.

Văn bản của UBND tỉnh nêu rõ: “Để giải quyết triệt để vụ việc, tránh phát sinh khiếu nại, khiếu kiện kéo dài và vượt cấp lên Trung ương, UBND tỉnh đề nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng quan tâm, chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam và Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung khẩn trương chi trả bồi thường thiệt hại cho các hộ dân bị ảnh hưởng trước ngày 20/3”.

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung cho biết, sau khi sự cố xảy ra, đơn vị đã trực tiếp kiểm tra thực tế, ghi nhận mức độ hư hỏng từng hộ và phối hợp với chính quyền địa phương để lập phương án chi trả bồi thường hợp lý.

Tuy nhiên, do có nhiều vướng mắc về hồ sơ với đơn vị bảo hiểm và những yêu cầu chưa phù hợp nên mất nhiều thời gian để tháo gỡ.

“Sau khi đơn vị làm việc với lãnh đạo tỉnh đã thống nhất phương án chi trả đền bù. Theo đó, số tiền chi trả gần 2,3 tỷ dự kiến sẽ hoàn tất chi trả trong tháng 4 này”, đại diện Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung nói.