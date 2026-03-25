Cận cảnh 'con đường đau khổ', hơn 1,7km làm 10 năm chưa xong ở TPHCM

TPO - Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hoàng Hữu Nam (phường Long Bình, TPHCM) – từng được kỳ vọng là trục giao thông huyết mạch của khu Đông đang trở thành "con đường đau khổ" với chiều dài chưa đến 2 km nhưng thực hiện hơn 10 năm vẫn chưa xong, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.
Tuy nhiên, sau hơn 10 năm triển khai, tuyến đường Hoàng Hữu Nam vẫn còn ngổn ngang. Nhiều đoạn đường bị đào xới, mặt đường nham nhở gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.
Để hạn chế bụi, đơn vị thi công tưới nước nhiều lần mỗi ngày nhưng hiệu quả không cao. Mùa nắng bụi phủ kín; mùa mưa, nước ngập, lầy lội do hệ thống thoát nước chưa hoàn chỉnh, khiến người dân sống trong cảnh “nắng bụi – mưa ngập” kéo dài.
Không ít hộ dân bị “mắc kẹt” trong quy hoạch treo, không thể sửa chữa nhà cửa. Một số trường hợp đã bàn giao mặt bằng nhưng hạ tầng chưa hoàn thiện, sinh hoạt bị đảo lộn, quán xá đóng cửa không thể kinh doanh.
Sở Xây dựng TPHCM nói gì?
Tại họp báo cung cấp thông tin định kỳ trên địa bàn TPHCM chiều 19/3, ông Lý Thanh Long – Chánh Văn phòng Sở Xây dựng TPHCM cho biết, dự án đường Hoàng Hữu Nam (đoạn từ Bến xe Miền Đông mới đến Xa lộ Hà Nội) khởi công từ tháng 6/2015, hiện vẫn đang thi công.
Đến nay, dự án đạt khoảng 85% khối lượng, song tiến độ chung chưa đáp ứng yêu cầu. Nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc kéo dài trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, khiến việc thi công không thể triển khai đồng bộ. Hiện địa phương đã bàn giao mặt bằng 141/146 trường hợp (97%). Với 5 trường hợp còn lại, UBND phường Long Bình đang hoàn tất thủ tục, dự kiến xong trong quý III/2026, làm cơ sở để hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026.