Cận cảnh 'con đường đau khổ', hơn 1,7km làm 10 năm chưa xong ở TPHCM

Sở Xây dựng TPHCM nói gì?

Tại họp báo cung cấp thông tin định kỳ trên địa bàn TPHCM chiều 19/3, ông Lý Thanh Long – Chánh Văn phòng Sở Xây dựng TPHCM cho biết, dự án đường Hoàng Hữu Nam (đoạn từ Bến xe Miền Đông mới đến Xa lộ Hà Nội) khởi công từ tháng 6/2015, hiện vẫn đang thi công.

Đến nay, dự án đạt khoảng 85% khối lượng, song tiến độ chung chưa đáp ứng yêu cầu. Nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc kéo dài trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, khiến việc thi công không thể triển khai đồng bộ. Hiện địa phương đã bàn giao mặt bằng 141/146 trường hợp (97%). Với 5 trường hợp còn lại, UBND phường Long Bình đang hoàn tất thủ tục, dự kiến xong trong quý III/2026, làm cơ sở để hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026.