Cận cảnh 'con đường đau khổ', hơn 1,7km làm 10 năm chưa xong ở TPHCM

Quỳnh Như - Mai Trinh

TPO - Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hoàng Hữu Nam (phường Long Bình, TPHCM) – từng được kỳ vọng là trục giao thông huyết mạch của khu Đông đang trở thành "con đường đau khổ" với chiều dài chưa đến 2 km nhưng thực hiện hơn 10 năm vẫn chưa xong, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.

Được khởi công từ năm 2015 với tổng mức đầu tư hơn 402 tỷ đồng, tuyến đường dài chưa tới 2km này có vai trò đặc biệt quan trọng khi kết nối Bến xe Miền Đông mới, xa lộ Hà Nội, tuyến metro số 1 cùng nhiều bệnh viện và khu dân cư lớn. Theo quy hoạch, mặt đường sẽ được mở rộng từ 7m lên 30m, góp phần giảm tải áp lực giao thông cho cửa ngõ phía Đông TP.HCM.
Tuy nhiên, sau hơn 10 năm triển khai, tuyến đường Hoàng Hữu Nam vẫn còn ngổn ngang. Nhiều đoạn đường bị đào xới, mặt đường nham nhở gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.
Để hạn chế bụi, đơn vị thi công tưới nước nhiều lần mỗi ngày nhưng hiệu quả không cao. Mùa nắng bụi phủ kín; mùa mưa, nước ngập, lầy lội do hệ thống thoát nước chưa hoàn chỉnh, khiến người dân sống trong cảnh “nắng bụi – mưa ngập” kéo dài.
Không ít hộ dân bị “mắc kẹt” trong quy hoạch treo, không thể sửa chữa nhà cửa. Một số trường hợp đã bàn giao mặt bằng nhưng hạ tầng chưa hoàn thiện, sinh hoạt bị đảo lộn, quán xá đóng cửa không thể kinh doanh.
Một trong những lý do chậm trễ là dự án gặp vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng. Trớ trêu là những hộ đã bàn giao mặt bằng cũng chưa thể ổn định cuộc sống. Gia đình anh Nguyễn Khánh Hưng sau hơn nửa năm giao mặt bằng, vỉa hè trước nhà vẫn chưa được tái lập. Lối vào bị chắn, cả nhà phải leo qua cửa sổ để ra vào nhà. “Giao đất rồi mà không làm cho xong, dân hỏi thì không ai trả lời rõ ràng”, anh Hưng bức xúc.

Sở Xây dựng TPHCM nói gì?

Tại họp báo cung cấp thông tin định kỳ trên địa bàn TPHCM chiều 19/3, ông Lý Thanh Long – Chánh Văn phòng Sở Xây dựng TPHCM cho biết, dự án đường Hoàng Hữu Nam (đoạn từ Bến xe Miền Đông mới đến Xa lộ Hà Nội) khởi công từ tháng 6/2015, hiện vẫn đang thi công.

Đến nay, dự án đạt khoảng 85% khối lượng, song tiến độ chung chưa đáp ứng yêu cầu. Nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc kéo dài trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, khiến việc thi công không thể triển khai đồng bộ. Hiện địa phương đã bàn giao mặt bằng 141/146 trường hợp (97%). Với 5 trường hợp còn lại, UBND phường Long Bình đang hoàn tất thủ tục, dự kiến xong trong quý III/2026, làm cơ sở để hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026.

