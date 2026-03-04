Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Va chạm với xe buýt, người điều khiển xe máy tử vong

Nguyễn Dũng
TPO - Ngày 4/3, công an phường Tân Hưng (TPHCM) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe buýt và xe máy khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 cùng ngày, ông Đ.V.H. (73 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe buýt lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ theo hướng từ khu vực Lotte Mart (quận 7 cũ) về phường Vĩnh Hội (quận 4 cũ).

z7585807005863-62c1d7a2acd7f8291d59ebdb7bf839d1.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến gần chân cầu Kênh Tẻ, thuộc phường Tân Hưng, xe buýt va chạm với xe máy do ông L.T.T. (38 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) điều khiển.

Cú va chạm khiến anh T. ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng do các phương tiện giảm tốc độ khi đi qua, gây ùn ứ cục bộ.

Nhận tin báo, công an phường Tân Hưng phối hợp Đội CSGT Bến Thành (Phòng CSGT Công an TPHCM) có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyễn Dũng
#tai nạn giao thông #xe buýt #xe máy #Kênh Tẻ #TPHCM

