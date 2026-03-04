Đại tướng Nguyễn Tân Cương dự lễ giao, nhận quân tại Ninh Bình

TPO - Sáng 4/3, tại điểm giao, nhận quân phường Nam Định (tỉnh Ninh Bình), Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dự và động viên các tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ.
Chất lượng tuyển quân tiếp tục nâng cao
Đại tướng Nguyễn Tân Cương cùng Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình Trần Huy Tuấn động viên các tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ.
Năm 2026, toàn tỉnh Ninh Bình tổ chức giao, nhận quân tại 10 điểm, với gần 6.000 thanh niên ưu tú chính thức thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Không khí ngày hội tòng quân diễn ra trang nghiêm, phấn khởi; hàng trăm thanh niên tại mỗi địa phương tự tin bước qua “cầu vinh quang”, thể hiện quyết tâm rèn luyện, cống hiến trong môi trường quân ngũ. Đây là đợt tuyển quân đầu tiên được triển khai theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đánh dấu bước chuyển trong tổ chức, điều hành công tác quốc phòng, quân sự địa phương, đồng thời khẳng định quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Theo thống kê, chất lượng nguồn tuyển năm nay có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ công dân đạt sức khỏe loại 1 chiếm 22%, loại 2 đạt 51%, loại 3 chiếm 32%. Về trình độ học vấn, 3.548 thanh niên tốt nghiệp THPT (64,5%), 1.423 thanh niên tốt nghiệp THCS (25,9%); đặc biệt có 804 công dân trình độ đại học (14,6%). Toàn tỉnh có 241 đảng viên và 5.534 đoàn viên lên đường nhập ngũ, góp phần nâng cao chất lượng chính trị cho các đơn vị nhận quân.
Nhiều phụ huynh xúc động dặn dò con giữ gìn sức khỏe, rèn luyện tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình Bùi Hoàng Hà ghi nhận và biểu dương tinh thần tình nguyện, ý thức trách nhiệm cao cả của các tân binh. Đây không chỉ là nghĩa vụ theo luật định, mà còn là niềm tự hào, là cơ hội để thanh niên rèn luyện bản lĩnh, ý chí và nhân cách trong "trường học lớn" của Quân đội và Công an nhân dân.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các tân binh phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, công an và quy định của đơn vị; ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật, làm chủ vũ khí trang bị, phấn đấu trở thành những chiến sĩ giỏi, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; giữ vững và phát huy hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và người chiến sĩ Công an nhân dân, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.
Trước ngày giao quân, các địa phương tổ chức gặp mặt, động viên, tặng quà cho tân binh với mức hỗ trợ từ 1–4 triệu đồng/người; đồng thời thực hiện đầy đủ chính sách hậu phương quân đội, tạo điểm tựa để thanh niên yên tâm thực hiện nhiệm vụ.
Cha x ứ dâng lễ chúc bình an cho tân binh
Chiều 2/3, Ban Chỉ huy Quân sự xã Kim Sơn (Ninh Bình) phối hợp với Linh mục Nguyễn Hồng Phúc, Chính xứ Giáo xứ Khiết Kỷ, tổ chức lễ cầu bình an và trao quà cho các tân binh. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, ấm cúng, với sự tham dự của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy xã và đại diện các đoàn thể. Những lời chúc bình an, dặn dò giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy truyền thống quê hương được gửi gắm tới các thanh niên trước giờ lên đường. Các phần quà trao tận tay không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần thiết thực.
Hoạt động này góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao ý thức trách nhiệm của thanh niên đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời thể hiện sự gắn kết giữa chính quyền và các tổ chức tôn giáo trong việc chăm lo, đồng hành cùng thế hệ trẻ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị – xã hội ở địa phương.