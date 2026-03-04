Đại tướng Nguyễn Tân Cương dự lễ giao, nhận quân tại Ninh Bình

TPO - Sáng 4/3, tại điểm giao, nhận quân phường Nam Định (tỉnh Ninh Bình), Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dự và động viên các tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ.