Chủ tịch Hà Nội kiểm tra công tác bầu cử tại 3 phường trung tâm

Trần Hoàng
TPO - Sáng 4/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, Trưởng Đoàn công tác số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra công tác bầu cử tại các phường: Hai Bà Trưng, Bạch Mai, Vĩnh Tuy (Đơn vị bầu cử số 3).

Báo cáo với Đoàn công tác, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Tuy Nguyễn Quang Trung cho biết, đến nay các nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc bầu cử được thực hiện đồng bộ, đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật, tạo nền tảng vững chắc cho ngày bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn.

Theo ông Nguyễn Quang Trung, công tác lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện chặt chẽ, dân chủ. Tại thời điểm niêm yết, toàn phường có hơn 48.000 cử tri; sau rà soát, cập nhật di biến động dân cư, số lượng tăng lên 51.486 cử tri. Việc tăng cử tri chủ yếu do công dân quay trở lại cư trú sau Tết và đăng ký bỏ phiếu tại nơi tạm trú.

Phường đã thành lập các đoàn kiểm tra, bảo đảm danh sách được niêm yết công khai tại 67 điểm, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri kiểm tra, kiến nghị điều chỉnh nếu có sai sót.

Tại phường Bạch Mai, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trần Quyết Thắng cho biết, trên địa bàn phường có 39 khu vực bỏ phiếu, tương ứng thành lập 39 Tổ bầu cử theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các phường tập trung cao độ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo; rà soát kỹ lưỡng từng khâu, từng bước trong quy trình tổ chức bầu cử, đặc biệt là việc lập, niêm yết danh sách cử tri và danh sách chính thức những người ứng cử ở cả ba cấp. Mục tiêu đặt ra là bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng pháp luật và tuyệt đối không để xảy ra trường hợp phải tổ chức bầu cử lại ở bất kỳ khu vực nào.

Ông Thắng cũng lưu ý, cùng với công tác chuyên môn, các địa phương cần đặc biệt quan tâm đến nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử. Các phương án xử lý tình huống phải được chuẩn bị kỹ lưỡng; chủ động nắm chắc tình hình dư luận nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

"Tinh thần là không để bị động, bất ngờ trong bất cứ tình huống nào”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh và cho biết lãnh đạo thành phố sẽ trực tiếp kiểm tra tại một số địa bàn, khu vực bỏ phiếu để nắm bắt thực tế, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn.

Chủ tịch Hà Nội tin tưởng, với sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố sẽ diễn ra an toàn, dân chủ, đúng luật, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Trần Hoàng
