Cử tri kiến nghị có giải pháp bình ổn giá vật tư nông nghiệp, khắc phục sạt lở đê

TPO - Tại hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiều cử tri xã Vân Khánh, tỉnh An Giang phản ánh tình trạng giá vật tư nông nghiệp tăng cao, xâm nhập mặn ảnh hưởng nuôi trồng thủy sản và sạt lở tuyến đê kéo dài, nên kiến nghị cần giải pháp xử lý. Các ứng cử viên đã trao đổi, làm rõ một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân.

Các ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 7, tỉnh An Giang.

Sáng 4/3, tại xã Vân Khánh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử với 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026 - 2031) thuộc đơn vị bầu cử số 7, gồm: Bà Nguyễn Quỳnh Liên - Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Việt Thắng - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang; ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV An Bảo; bà Nguyễn Ngọc Duy Lam - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ I, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang; bà Huỳnh Kim Minh Tâm - Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang.

Hội nghị đã công bố tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên, các ứng viên trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội và lắng nghe các kiến nghị của cử tri.

Cử tri xã Vân Khánh nêu loạt vấn đề khó khăn, thách thức đặt ra cần các ứng viên tham gia giải quyết nếu trúng cử. Trong đó, tập trung vào việc chi phí vật tư nông nghiệp liên tục tăng, trong khi giá nông, thủy sản thiếu ổn định, làm lợi nhuận của nông dân bị thu hẹp, khó tái đầu tư sản xuất. Cử tri cũng phản ánh tình trạng xâm nhập mặn, sạt lở phức tạp do hệ thống thủy lợi, bờ kè chưa đồng bộ, cần được ưu tiên đầu tư.

Bà Nguyễn Quỳnh Liên trình bày chương trình hành động.

Trình bày chương trình hành động, bà Nguyễn Quỳnh Liên - Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, sẽ đồng hành cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang và chính quyền địa phương nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phát triển, để người dân thực sự được thụ hưởng thành quả phát triển.

Bà Liên cam kết, sẽ tập trung tham gia hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Với 18 năm công tác tại Bộ Tư pháp và gần 4 năm làm công tác phản biện xã hội tại MTTQ Việt Nam, sẽ tiếp tục đóng góp vào việc hoàn thiện các chính sách liên quan đến đất đai, nông nghiệp, khoa học công nghệ và an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, ứng viên Nguyễn Quỳnh Liên hứa, sẽ nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách phù hợp với đặc thù địa phương, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tập trung vào các vấn đề thích ứng biến đổi khí hậu, điều tiết nguồn nước, phát triển nông nghiệp bền vững, bảo hiểm nông nghiệp và tín dụng ưu đãi cho người dân. Ngoài ra, sẽ tăng cường giám sát vì lợi ích của nhân dân, phát huy vai trò giám sát của cộng đồng đối với các chương trình, dự án và hoạt động của chính quyền địa phương.

Bà Liên cam kết duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe đầy đủ các ý kiến, kiến nghị và chuyển tải tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. “Tôi sẽ nỗ lực làm cầu nối giữa cử tri với các cơ quan chức năng, theo đuổi đến cùng các kiến nghị của người dân để xứng đáng với niềm tin của cử tri”, bà Liên nói.

Ứng cử viên Nguyễn Việt Thắng - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang cho biết, Nhà nước vẫn có vai trò điều tiết thông qua chính sách bình ổn giá, trong đó có nhiều mặt hàng vật tư nông nghiệp. Bên cạnh đó, cần tổ chức lại sản xuất theo hướng quy mô lớn, gắn với thị trường, liên kết với doanh nghiệp từ khâu cung ứng vật tư, kỹ thuật đến bao tiêu sản phẩm để ổn định thị trường tiêu thụ.

Về tình trạng xâm nhập mặn và tác động của biến đổi khí hậu, ông Thắng cho biết, các bộ ngành và địa phương đang nghiên cứu giải pháp lâu dài cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, triển khai dự án tuyến đê biển kết hợp giao thông để chống sạt lở.

Ứng cử viên Nguyễn Việt Thắng (trái) và Nguyễn Mạnh Hùng (phải) trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Ứng cử viên Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV An Bảo cho rằng, cần phát triển chuỗi liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp nhằm đảm bảo đầu vào, kỹ thuật sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Ông Hùng cũng nhấn mạnh việc đầu tư cho chế biến và bảo quản sau thu hoạch để nâng cao giá trị nông sản, hạn chế tình trạng “được mùa mất giá”, đồng thời hỗ trợ nông dân xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và mở rộng tiêu thụ trên các nền tảng số.