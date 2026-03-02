Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ cam kết làm 'nhịp cầu tin cậy' của cử tri

TPO - Tại buổi tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 1 chiều 2/3, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương nhấn mạnh, nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông sẽ là “nhịp cầu tin cậy” đưa thực tiễn đời sống nhân dân vào nghị trường, lấy sự hài lòng, ấm no và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cao nhất cho hiệu quả công việc.

Truyền tải thực tiễn sinh động đời sống nhân dân vào nghị trường

Chiều 2/3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 1. Cử tri tham dự đến từ các phường Việt Trì, Nông Trang, Thanh Miếu, Vân Phú và các xã Hy Cương, Lâm Thao, Xuân Lũng, Phùng Nguyên, Bản Nguyên.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh đã trình bày tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên. Tiếp đó, từng ứng cử viên báo cáo cử tri về chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Các ứng cử viên khẳng định, nếu được tín nhiệm, sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đại biểu Quốc hội; tham gia đầy đủ, nghiêm túc, trách nhiệm tại các kỳ họp; tích cực tham gia thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước theo thẩm quyền; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp, giám sát, hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Phú Thọ.

Trình bày chương trình hành động, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương nhấn mạnh: Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, với tư cách là đại biểu của nhân dân và trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy, ông sẽ trở thành “nhịp cầu tin cậy” truyền tải thực tiễn sinh động của hoạt động kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân tỉnh nhà vào nghị trường Quốc hội; thường xuyên gắn bó, sâu sát cơ sở, lắng nghe bằng sự thấu hiểu và trách nhiệm để phản ánh trung thực, kịp thời mọi tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương khẳng định sẽ lấy sự hài lòng, ấm no và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cao nhất cho mọi quyết định và hiệu quả công việc của bản thân.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương trình bày chương trình hành động

Chương trình hành động của Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ tập trung vào ba trọng tâm: Bám sát thực tiễn địa phương, lắng nghe, tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của cử tri để tham gia hoạch định, kiến tạo thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển đất nước và địa phương; tích cực tham gia các hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội, chất vấn đến cùng những vấn đề mà cử tri quan tâm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển Phú Thọ trở thành cực tăng trưởng năng động, hình mẫu về đoàn kết, kỷ cương, hiệu quả và đổi mới sáng tạo.

Tháo gỡ đất đai, hạ tầng, khơi thông nguồn lực cho cực tăng trưởng mới

Đối với mục tiêu phát triển của tỉnh thời gian tới, Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ nhấn mạnh sẽ bám sát thực tiễn, tiếp thu đầy đủ kiến nghị của cử tri để tham gia hoạch định, kiến tạo thể chế; tích cực đóng góp đổi mới công tác lập pháp theo tinh thần chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển, dứt khoát từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”.

Chương trình hành động cũng đề cập việc tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, hạ tầng, quản lý tài nguyên, môi trường; tạo điều kiện vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp; phấn đấu đưa Phú Thọ trở thành một cực tăng trưởng, trung tâm động lực phát triển mới của vùng theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy cam kết kiên quyết xóa bỏ tư duy sợ sai, né tránh trách nhiệm, thái độ thờ ơ trước bức xúc, nguyện vọng chính đáng của người dân; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; kiến tạo nền công vụ liêm chính, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Trước mắt, tỉnh sẽ xác lập mô hình tăng trưởng mới, cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số; thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, toàn diện, không đánh đổi môi trường và tiến bộ xã hội lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu.

Cử tri bày tỏ sự tin tưởng, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và nội dung cam kết của các ứng cử viên.

Sau khi nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, cử tri bày tỏ sự tin tưởng, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và nội dung cam kết; đồng thời kiến nghị, nếu trúng cử, các đại biểu tiếp tục quan tâm sâu sát hơn đến đời sống nhân dân, nhất là các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông, du lịch, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại cơ sở.

Thay mặt các ứng cử viên, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cảm ơn cử tri đã quan tâm, đóng góp ý kiến; đồng thời khẳng định nếu được tín nhiệm, các ứng cử viên sẽ giữ vững phẩm chất, bản lĩnh, gắn bó chặt chẽ với cử tri, phản ánh trung thực, đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tới Quốc hội và cơ quan chức năng.