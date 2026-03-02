Hà Nội điều chỉnh thời gian hoàn thành GPMB đường Vành đai 4

TPO - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án thành phần 1.1 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Theo đó, UBND thành phố quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án thành phần 1.1 đến hết quý II/2026. Trong đó, hoàn thành toàn bộ công tác GPMB, di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật trong quý I/2026; nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình và bàn giao, đưa vào sử dụng trong quý II/2026.

UBND thành phố cho biết, dự án thành phần 1.1 phải điều chỉnh là do vướng mắc trong bồi thường, GPMB và tái định cư dẫn đến dự án không hoàn thành theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.

Dự án đường Vành đai 4- Vùng Thủ đô đang được triển khai trên nhiều đoạn tuyến

UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư, UBND các phường, xã liên quan xây dựng tiến độ chi tiết; hoàn thành toàn bộ công tác di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật trong quý I/2026; hoàn thành công tác nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng trong quý II/2026.

Được biết, Dự án thành phần 1.1 được triển khai từ năm 2022 đến hết quý IV/2025 với tổng mức đầu tư 13.362 tỷ đồng, bao gồm chi phí bồi thường; di chuyển điện cao thế, xây dựng các khu tái định cư…

Đến nay công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ phục vụ GPMB dự án đã cơ bản hoàn thành với diện tích đất thu hồi đạt khoảng 800 ha; khối lượng công việc còn lại chủ yếu là di chuyển hạ tầng kỹ thuật như lưới điện trung thế, hạ thế, hệ thống thông tin, cấp nước...