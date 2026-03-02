Làm rõ vụ hạ cốt đường gây nguy hiểm cho 8 nhà dân ở Đồng Nai

Chiều 2/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất xử lý thông tin liên quan hạ cốt nền trong quá trình thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT753, khiến nhiều nhà dân chênh vênh bên mép vực sâu.

Việc hạ cốt nền trong quá trình thực hiện Dự án đầu tư mở rộng đường ĐT753, khiến 8 hộ dân bị ảnh hưởng. Đây là 8 hộ nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ủy ban nhân dân xã Tân Lợi và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh việc hạ cốt nền trong quá trình thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT753, khiến 8 nhà dân ở xã Tân Lợi chênh vênh bên mép vực sâu.

Cùng với đó, rà soát hồ sơ thiết kế, thi công của dự án, xác định, làm rõ nguyên nhân xảy ra tình trạng nêu trên; đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý nhằm bảo đảm lối đi cho người dân, an toàn công trình theo đúng quy định của pháp luật.

Các đơn vị được yêu cầu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trước ngày 7/3/2026.

Một hộ dân nằm ở mặt tiền rơi vào tình trạng chênh lệch cao độ lớn so với mặt đường.

Những ngày qua, 8 hộ dân ở xã Tân Lợi lo lắng khi nhà mặt tiền rơi vào tình trạng chênh lệch cao độ lớn so với mặt đường, hình thành vách đất dựng đứng sau khi thi công tuyến đường ĐT 753 được hạ cốt nền.

Trước thực trạng trên, các hộ dân đã gửi đơn kiến nghị các cơ quan liên quan xem xét, có biện pháp xử lý nhằm bảo đảm an toàn giao thông và ổn định đời sống của người dân.

Các hộ dân này nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 753.

Liên quan vụ việc trên, trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân vào cuối giờ chiều nay 2/3, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết: “Trong chiều 2/3, cán bộ của Ban Quản lý dự án tỉnh Đồng Nai và Sở Xây dựng đã tiến hành khảo sát khu vực trên, sau đó tiến hành họp để đánh giá. Chúng tôi sẽ cung cấp khi có kết quả đánh giá về sự việc và phương án xử lý”.

Trong khi đó, ông Đinh Tiến Hải, Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, khu vực tất cả các hộ dân trên nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 753.

Các đơn vị liên quan và địa phương đang áp giá đền bù giải phóng mặt bằng các hộ dân trên để di dời thực hiện dự án.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện đang chỉnh sửa lại mẫu biểu của dãy thửa đất chưa kịp nên dẫn đến tình trạng trên. Ban Quản lý dự án tỉnh đang tích cực phối hợp Sở Xây dựng họp đánh giá và giải quyết dứt điểm.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 753 được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai) phê duyệt vào cuối năm 2023. Tuyến đường có chiều dài 13km, đi qua xã Đồng Tâm, xã Tân Lợi và phường Bình Phước, tổng mức đầu tư 480 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.

