Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Làm rõ vụ hạ cốt đường gây nguy hiểm cho 8 nhà dân ở Đồng Nai

Chiều 2/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất xử lý thông tin liên quan hạ cốt nền trong quá trình thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT753, khiến nhiều nhà dân chênh vênh bên mép vực sâu.

f1.jpg
Việc hạ cốt nền trong quá trình thực hiện Dự án đầu tư mở rộng đường ĐT753, khiến 8 hộ dân bị ảnh hưởng. Đây là 8 hộ nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ủy ban nhân dân xã Tân Lợi và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh việc hạ cốt nền trong quá trình thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT753, khiến 8 nhà dân ở xã Tân Lợi chênh vênh bên mép vực sâu.

Cùng với đó, rà soát hồ sơ thiết kế, thi công của dự án, xác định, làm rõ nguyên nhân xảy ra tình trạng nêu trên; đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý nhằm bảo đảm lối đi cho người dân, an toàn công trình theo đúng quy định của pháp luật.

Các đơn vị được yêu cầu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trước ngày 7/3/2026.

f2.jpg
Một hộ dân nằm ở mặt tiền rơi vào tình trạng chênh lệch cao độ lớn so với mặt đường.

Những ngày qua, 8 hộ dân ở xã Tân Lợi lo lắng khi nhà mặt tiền rơi vào tình trạng chênh lệch cao độ lớn so với mặt đường, hình thành vách đất dựng đứng sau khi thi công tuyến đường ĐT 753 được hạ cốt nền.

Trước thực trạng trên, các hộ dân đã gửi đơn kiến nghị các cơ quan liên quan xem xét, có biện pháp xử lý nhằm bảo đảm an toàn giao thông và ổn định đời sống của người dân.

f3.jpg
Các hộ dân này nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 753.

Liên quan vụ việc trên, trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân vào cuối giờ chiều nay 2/3, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết: “Trong chiều 2/3, cán bộ của Ban Quản lý dự án tỉnh Đồng Nai và Sở Xây dựng đã tiến hành khảo sát khu vực trên, sau đó tiến hành họp để đánh giá. Chúng tôi sẽ cung cấp khi có kết quả đánh giá về sự việc và phương án xử lý”.

Trong khi đó, ông Đinh Tiến Hải, Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, khu vực tất cả các hộ dân trên nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 753.

Các đơn vị liên quan và địa phương đang áp giá đền bù giải phóng mặt bằng các hộ dân trên để di dời thực hiện dự án.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện đang chỉnh sửa lại mẫu biểu của dãy thửa đất chưa kịp nên dẫn đến tình trạng trên. Ban Quản lý dự án tỉnh đang tích cực phối hợp Sở Xây dựng họp đánh giá và giải quyết dứt điểm.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 753 được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai) phê duyệt vào cuối năm 2023. Tuyến đường có chiều dài 13km, đi qua xã Đồng Tâm, xã Tân Lợi và phường Bình Phước, tổng mức đầu tư 480 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Link gốc: https://nhandan.vn/lam-ro-vu-ha-cot-duong-gay-nguy-hiem-cho-8-nha-dan-o-dong-nai-post945751.html

Theo báo Nhân Dân
#Ảnh hưởng đến an toàn nhà dân #Dự án nâng cấp đường Đồng Nai #Giải phóng mặt bằng và đền bù #Quản lý dự án xây dựng #xác minh sự cố #Ảnh hưởng đến đời sống người dân #Chỉ đạo và xử lý của chính quyền #Thi công và thiết kế đường bộ #Chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng #đường ĐT753

Xem thêm

Cùng chuyên mục