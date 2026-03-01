‘Dở khóc dở cười’ khui quà Tết

TPO - Sau Tết, nhiều gia đình mới mở các hộp bánh kẹo, mứt được biếu tặng hoặc tự mua. Không ít người từ háo hức chuyển sang ngỡ ngàng, bật ngửa khi bên trong là hàng nhái, hàng lỗi, thậm chí hết hạn.

Hộp sang, ruột “sít rịt”

Trở về quê chồng ở Vĩnh Long ăn Tết, chị T. (ngụ TPHCM), mang theo khá nhiều bánh kẹo được người quen biếu. Những hộp quà được đặt trang trọng trên bàn suốt mấy ngày đầu năm. Đến khi gia đình tụ họp đông đủ, mọi người mới bắt đầu khui ra dùng thử thì liên tiếp gặp bất ngờ.

Nhiều sản phẩm na ná thương hiệu người tiêu dùng mua nhầm dịp Tết (ảnh: Facebook người dùng)

Một hộp bánh nhìn rất quen mắt nhưng quan sát kỹ mới thấy tên gọi không giống hẳn thương hiệu phổ biến trên thị trường. Bên trong hộp chỉ có vài chiếc bánh nhỏ, xếp thưa thớt. Hộp khác chứa kẹo socola nhưng lớp phủ đã chảy nước. “Nhìn là biết hàng nhái, hàng kém chất lượng nhưng vì là quà biếu nên cũng chỉ biết bỏ đi” - chị T. kể.

Không chỉ quà tặng, những giỏ quà mua giá rẻ cũng khiến người tiêu dùng gặp tình huống tương tự. Chị Huệ (sống tại khu vực phường Tân Tạo) cho biết, trước Tết thấy tiểu thương bán giỏ quà 79.000 đồng với hình thức bắt mắt, bên trong có hộp bánh lớn, nước ngọt, mứt và kẹo nên mua ngay vì nghĩ “quá hời”. Theo chị, số tiền đó bình thường chưa mua nổi một hộp bánh trong cửa hàng, vậy mà giỏ quà lại có tới vài món.

Mạng xã hội sau Tết nhộn nhịp hình ảnh khui hộp quà. Một hộp mứt hoành tráng nhưng ruột lèo tèo

Niềm vui chỉ kéo dài đến khi chị mở ra sử dụng sau Tết. Nước ngọt đã hết hạn gần một năm, bánh mềm nhũn, hộp mứt to nhưng ruột chỉ lẫn lộn vài loại vụn. Điều khiến chị ấm ức là trước đó đã mua thêm vài giỏ giống vậy gửi về quê làm quà. Người bán là tiểu thương lưu động nên chị không thể tìm lại để đổi trả hay phản ánh.

Sau kỳ nghỉ, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều chia sẻ về cảnh “bóc trúng sít rịt” — cách nói vui mượn từ trào lưu hộp mù để chỉ những món quà mở ra toàn bất ngờ ngoài dự đoán. Có người đăng hình hộp bánh mốc đen mua dịp Tết, có người cho biết mua hộp bánh đắt tiền nhưng lại là thương hiệu na ná hàng nổi tiếng, chỉ khác vài chi tiết nhỏ ở bao bì.

Hàng nhái len lỏi

Theo ghi nhận từ cơ quan chức năng, tình trạng hàng giả, hàng nhái xuất hiện nhiều hơn vào dịp lễ Tết do nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh. Đại diện Chi cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết người tiêu dùng ngày càng khó phân biệt hàng thật và hàng giả vì bao bì nhái được làm tinh vi, có trường hợp giống tới 90%, chỉ thay đổi vài ký tự nhỏ trong tên gọi hoặc chi tiết thiết kế.

Nhiều hình ảnh khui quà Tết bóc trúng "sít rịt" được người tiêu dùng đưa lên mạng xã hội

Một yếu tố khác khiến người mua dễ nhầm lẫn là thông tin in trên bao bì. Nhiều sản phẩm nhái vẫn ghi đầy đủ thành phần, giá trị dinh dưỡng và tiêu chuẩn chất lượng giống hàng chính hãng. Tuy nhiên, chất lượng thực tế lại khác xa: bánh không thơm, cứng, vị nhạt; kẹo dễ chảy hoặc biến dạng. Những dấu hiệu này thường chỉ lộ ra khi mở hộp và sử dụng.

Theo ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết, thời điểm Tết là lúc nguy cơ hàng giả, hàng lậu xâm nhập thị trường gia tăng. Các đối tượng thường lợi dụng chương trình khuyến mại hoặc giảm giá sâu để tiêu thụ sản phẩm kém chất lượng. Khi xảy ra tranh chấp, việc truy tìm người bán rất khó nếu giao dịch diễn ra qua hình thức lưu động hoặc không có thông tin rõ ràng.

Theo Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TPHCM, một trong những nguyên nhân khiến hàng giả vẫn có đầu ra là tâm lý chuộng giá rẻ. Một bộ phận người tiêu dùng dù nhận thấy dấu hiệu bất thường vẫn chấp nhận mua vì giá thấp hơn nhiều so với sản phẩm chính hãng. Điều này khiến các sản phẩm kém chất lượng tiếp tục lưu thông trên thị trường.

Thực tế cho thấy không chỉ những giỏ quà giá rẻ mới tiềm ẩn rủi ro. Ngay cả sản phẩm có giá cao cũng có thể bị làm giả nếu người mua không quan sát kỹ thương hiệu, nguồn gốc và thông tin sản xuất.

Cơ quan quản lý khuyến nghị khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, người dân và doanh nghiệp nên chủ động phản ánh qua các kênh tiếp nhận thông tin hoặc báo trực tiếp cho lực lượng chức năng. Từ những dữ liệu này, đơn vị quản lý sẽ tiến hành xác minh, kiểm tra và xử lý theo quy định.