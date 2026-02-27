Sau Tết, giá thực phẩm tại TPHCM biến động ra sao?

TPO - Sau cao điểm mua sắm Tết, giá nhiều mặt hàng thiết yếu tại TPHCM đã điều chỉnh giảm nhẹ, đặc biệt là rau củ và thực phẩm tươi sống.

Giá giảm, sức mua tăng

Ngày 27/2, ghi nhận tại một số chợ tại TPHCM như Hòa Bình, chợ An Dương Vương… giá nhiều loại rau củ đã giảm nhẹ so với giai đoạn cận Tết. Cụ thể, cà chua khoảng 10.000 đồng/kg, dưa leo 15.000 đồng/kg, trứng gà khoảng 50.000 đồng/30 quả.

Giá rau củ, thực phẩm tươi sống ở chợ bắt đầu dịu lại sau Tết, người mua yên tâm mua sắm

Chị Lê Thanh Thanh (34 tuổi, quận 6) cho biết: “So với mấy ngày giáp Tết thì giá đã dễ chịu hơn, đi chợ không còn phải cân nhắc từng món. Mình tranh thủ mua nhiều rau xanh hơn vì thấy giá hợp lý”.

Nhóm thịt heo cũng trên đà giảm giá nhẹ sau Tết. Như thịt ba rọi khoảng 180.500 đồng/kg, nạc dăm 170.900 đồng/kg, nạc vai 120.000 đồng/kg, thịt xay 110.000 đồng/kg... Bà Chánh (tiểu thương bán thịt tại chợ Bà Hoa) cho biết: “Sau Tết nguồn hàng về đều nên giá điều chỉnh chút ít. Đặc biệt là thịt heo, giá giảm đã kích thích khách mua thịt nhiều hơn. Sức mua khả quan giúp chúng tôi mạnh dạn lấy thịt về bán trở lại”.

Thực phẩm tươi sống tại siêu thị dồi dào, phong phú chủng loại

Tại siêu thị, nguồn rau củ, trái cây đã được bổ sung đầy đủ. Cà chua Đà Lạt khoảng 32.000 đồng/kg, bầu bí và dưa leo 20.000 đồng/kg, rau muống 15.000 đồng/bó (mua 2 tặng 1), xà lách khoảng 55.000 đồng/kg. Nhân viên tại siêu thị trên đường Nguyễn Văn Luông (phường Phú Lâm) chia sẻ, nguồn cung thực phẩm thiết yếu hiện khá dồi dào, bảo đảm phục vụ nhu cầu tiêu dùng sau kỳ nghỉ dài.

Nguồn cung ổn định, dồi dào

Theo Sở Công Thương TPHCM, thị trường sau Tết không xảy ra hiện tượng khan hàng hay sốt giá nhờ công tác chuẩn bị nguồn cung từ sớm. Thị trường sau Tết không xảy ra hiện tượng khan hàng, sốt giá hay đầu cơ.

Lượng hàng hóa về các chợ đầu mối như Bình Điền, Hóc Môn và Thủ Đức đã ổn định, bảo đảm cung ứng cho hệ thống chợ dân sinh. Những ngày đầu trở lại làm việc, sức mua thực phẩm thiết yếu, tươi sống tăng khoảng 10–20%, trong khi giá nhiều mặt hàng như gạo, rau củ giảm nhẹ khoảng 5-10% so với các ngày cận Tết do nguồn cung các mặt hàng dồi dào.

Siêu thị có nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá kích thích tiêu dùng sau Tết

Anh Nguyễn Minh Tuấn (chủ quán ăn tại phường Bình Tân) chia sẻ: “Giá nguyên liệu giảm nhẹ cũng giúp quán tiết kiệm chi phí. Nhờ thị trường giữ nhịp ổn định ngay từ đầu năm sau kỳ nghỉ Tết đã giúp việc kinh doanh của quán thuận lợi hơn”.

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương – Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, tổng mức bán lẻ hàng hóa trong tháng cao điểm Tết 2026 ước tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Thành phố hiện có 66 trung tâm thương mại, 300 siêu thị và hơn 3.600 cửa hàng tiện lợi hoạt động gần như xuyên suốt dịp lễ. Lãnh đạo Sở Công Thương TPHCM nhấn mạnh, các đơn vị vẫn sẵn sàng phương án cung ứng linh hoạt, kể cả bán hàng lưu động nếu cần, nhằm bảo đảm thị trường duy trì ổn định khi nhịp tiêu dùng trở lại bình thường.