Rồng rắn đội mưa chờ mua heo quay cúng Thần tài

TPO - TPHCM có mưa từ sáng sớm song nhiều người vẫn kiên nhẫn xếp hàng dài để mua heo quay, vịt quay bày mâm lễ cúng Thần tài
Mặt hàng trái cây tăng giá so với ngày thường khoảng 10.000 - 20.000 đồng, như thanh long tới 28.000 đồng/kg; quýt Úc 45.000 đồng/kg, vú sữa 60.000 đồng... "Do trái cây vừa được nhà vườn hái hết để bán dịp Tết Nguyên đán vừa qua nên sản lượng phục vụ ngày Thần Tài rất ít. Chúng tôi nhập hàng cũng phải chịu giá cao" - một tiểu thương ở chợ Hòa Bình (phường Chợ Quán) phân trần
Bông đồng tiền, bông cúc, vạn thọ được nhiều người chọn mua bày bàn thờ cúng Thần Tài. Giá hoa tăng nhẹ, từ 12.000 đồng - 30.000 đồng/bó
Tiểu thương còn luộc sẵn tôm cua, trứng gà và bán theo dĩa, giá từ 100.000 đồng. Đây là những món người dân cho rằng Thần tài rất thích
Cá lóc nướng, trầu cau, xôi chè... cũng không thể thiếu trong dịp này. "Ngày này mặt hàng nào cũng tăng giá nên mình mua ít lại, bày đủ mâm cúng để cầu may mắn, bình an và giữ phong tục của cha ông là chính" - chị Trần Thị Thủy (ngụ phường Tân Định) chia sẻ.