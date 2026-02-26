Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

Rồng rắn đội mưa chờ mua heo quay cúng Thần tài

Phương Vy

TPO - TPHCM có mưa từ sáng sớm song nhiều người vẫn kiên nhẫn xếp hàng dài để mua heo quay, vịt quay bày mâm lễ cúng Thần tài

tp-heo-quay-uyen-phuong-13.jpg
Ngày 26/2 (mùng 10 tháng Giêng) là ngày vía Thần tài. Trong ngày này, nhiều người quan niệm trên mâm cúng Thần tài không thể thiếu món heo quay, vịt quay. Do đó, nhiều người dân TPHCM đã đội áo mưa xếp hàng dài cả trăm mét để mua đồ cúng tại cửa hàng heo quay, vịt quay trên đường Bùi Hữu Nghĩa, Phan Văn Trị (phường An Đông, TPHCM)
tp-heo-quay-uyen-phuong-15.jpg
"Mới 7h tôi có mặt tại đây và đã thấy dòng người xếp hàng rất dài. Tôi đứng chờ hơn 30 phút mới đến lượt để mua miếng heo quay bày mâm cúng. Tuy chờ khá lâu nhưng thịt ở đây rất ngon" - anh Võ Trung (45 tuổi) cho biết
tp-heo-quay-uyen-phuong-16.jpg
Vịt quay mật ong vàng ươm, thơm lừng liên tục được nhân viên bổ sung vào tủ kính. Giá vịt quay từ 350.000 đồng/con
tp-heo-quay-uyen-phuong-20.jpg
Kế đó, tiệm heo quay cũng tấp nập khách đứng xếp hàng chờ đợi. "Tranh thủ trời có mưa nhỏ nên tôi đến mua thịt quay về cúng sớm. Giá heo quay được niêm yết công khai nên mình yên tâm không lo bị chặt chém" - chị Mùi (ngụ phường Chợ Lớn) nói
tp-heo-quay-uyen-phuong-21.jpg
Nhân viên một tiệm thịt quay cho biết, nếu như trước đây khách mua cả con heo quay cúng Thần tài, thì nay họ chỉ mua khoảng 1 - 2 miếng thịt để bày mâm cúng. "Khách mua sắm tiết kiệm hơn nên cửa hàng cũng giảm lượng heo quay, vịt quay. Như heo quay chủ yếu làm theo đơn hàng khách đặt trước, chỉ để một phần nhỏ bán lẻ" - nhân viên này nói
tp-heo-quay-uyen-phuong-22.jpg
Tranh thủ trời vừa ngớt mưa, người dân nhanh chân đến chợ mua sắm
tp-heo-quay-uyen-phuong-4.jpg
tp-heo-quay-uyen-phuong-3.jpg
Mặt hàng trái cây tăng giá so với ngày thường khoảng 10.000 - 20.000 đồng, như thanh long tới 28.000 đồng/kg; quýt Úc 45.000 đồng/kg, vú sữa 60.000 đồng... "Do trái cây vừa được nhà vườn hái hết để bán dịp Tết Nguyên đán vừa qua nên sản lượng phục vụ ngày Thần Tài rất ít. Chúng tôi nhập hàng cũng phải chịu giá cao" - một tiểu thương ở chợ Hòa Bình (phường Chợ Quán) phân trần
tp-heo-quay-uyen-phuong-6.jpg
tp-heo-quay-uyen-phuong-24.jpg
Bông đồng tiền, bông cúc, vạn thọ được nhiều người chọn mua bày bàn thờ cúng Thần Tài. Giá hoa tăng nhẹ, từ 12.000 đồng - 30.000 đồng/bó
tp-heo-quay-uyen-phuong-23.jpg
Các loại tôm, cua cũng tăng giá. Do đó, khách chỉ chọn mua vừa đủ bày mâm cúng như 2 con cua hoặc 3 con tôm càng xanh với giá dao động khoảng 150.000 - 200.000 đồng chứ không mua cả ký
tp-heo-quay-uyen-phuong-1.jpg
tp-heo-quay-uyen-phuong-2.jpg
Tiểu thương còn luộc sẵn tôm cua, trứng gà và bán theo dĩa, giá từ 100.000 đồng. Đây là những món người dân cho rằng Thần tài rất thích
tp-heo-quay-uyen-phuong-7.jpg
tp-heo-quay-uyen-phuong-12.jpg
tp-heo-quay-uyen-phuong-8.jpg
Cá lóc nướng, trầu cau, xôi chè... cũng không thể thiếu trong dịp này. "Ngày này mặt hàng nào cũng tăng giá nên mình mua ít lại, bày đủ mâm cúng để cầu may mắn, bình an và giữ phong tục của cha ông là chính" - chị Trần Thị Thủy (ngụ phường Tân Định) chia sẻ.
Phương Vy
