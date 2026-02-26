Rồng rắn đội mưa chờ mua heo quay cúng Thần tài

TPO - TPHCM có mưa từ sáng sớm song nhiều người vẫn kiên nhẫn xếp hàng dài để mua heo quay, vịt quay bày mâm lễ cúng Thần tài