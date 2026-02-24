Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Multimedia

Google News

Nhộn nhịp 'săn lộc' ở chợ mía mỗi năm mở một lần tại TPHCM

Phương Vy

TPO - Dù mỗi cặp mía đẹp có giá lên tới 100.000 đồng, người dân TPHCM vẫn nườm nượp tìm mua. Với nhiều người, mang mía về nhà đầu năm không chỉ là phong tục, mà còn gửi gắm niềm tin giải hạn, cầu mong một năm làm ăn hanh thông, tài lộc đủ đầy...

tp-mia-loc-uyen-phuong-2.jpg
Ngày 24/2 (mùng 8 tháng Giêng), khu chợ mía "mỗi năm một lần" ở góc đường Lê Quang Sung (phường Bình Tây, TPHCM) lại nhộn nhịp. Tiểu thương từ miền Tây đưa hàng tấn mía tài lộc đến phục vụ người dân TPHCM mua cúng Thần Tài
tp-mia-loc-uyen-phuong-11.jpg
Thông thường, người dân sẽ đi mua mía về cúng vào ngày mùng 8, mùng 9 tháng Giêng. Tuy nhiên, mua bán tấp nập nhất thường vào mùng 8. Nhiều người đến chợ mía thường chỉ tập trung lựa cặp mía thẳng, mập mạp, có ngọn ngang bằng nhau và ít khi trả giá
tp-mia-loc-uyen-phuong-8.jpg
Để chọn được cặp mía đẹp, vàng ươm, thẳng tắp, đặc biệt phần ngọn mía lá phải xanh tươi... người dân thường tranh thủ đi mua từ sáng sớm, bởi nếu để đến cuối ngày sẽ không còn mía đẹp, mà chỉ sót lại những cây mía xấu, còi cọc. Nhiều người coi đây là lễ vật linh thiêng cầu mong may mắn, bình an gia đình
tp-mia-loc-uyen-phuong-16.jpg
Giá mía năm nay vẫn như mọi năm, trung bình từ 50.000 - 70.000 đồng/cặp. Tuy mía đẹp có giá tới 100.000 đồng/cặp nhưng lại được người dân chọn mua rất nhiều. Người mua ít nhất thường chọn một cặp song cũng có người mua tới 5 - 7 cặp.
tp-mia-loc-uyen-phuong-7.jpg
Bà Đặng Thị Phương có hơn 20 năm bán mía tại đây cho biết bà đưa 4.000 cây mía "hàng tuyển" đến phục vụ người dân TPHCM với giá khoảng 100.000 đồng/cặp. Đây là loại mía vàng trồng ở tỉnh Tiền Giang, thời gian trồng từ tháng 5 âm lịch đến dịp Tết là "đủ tuổi" để đem bán. "Tôi đưa mía lên tối mùng 7, hiện đã bán hơn 1.000 cây rồi. Năm nay, sức mua rất tốt, hy vọng trong chiều và tối nay bán hết hàng" - bà Phương nói.
tp-mia-loc-uyen-phuong-5.jpg
Càng về trưa, khách mua mía càng nhộn nhịp. Ông Vương Hồng (ngụ phường Chợ Lớn) cho biết, năm nào cũng đến đây mua mía cúng Thần Tài. "Đây là truyền thống từ cha ông để lại nên mình tiếp nối, gìn giữ. Việc thờ cúng Thần Tài không chỉ mong một năm mới làm ăn phát tài, thịnh vượng mà còn có ý nghĩa giải hạn" - ông Hồng chia sẻ.
tp-mia-loc-uyen-phuong-13.jpg
tp-mia-loc-uyen-phuong-3.jpg
Tiểu thương cầm mía đứng sẵn để đón khách. Chợ mía chỉ họp trong hai ngày, và thường kết thúc vào trưa mùng 9 tháng Giêng. Thời gian này, tiểu thương phục vụ khách xuyên đêm
tp-mia-loc-uyen-phuong-10.jpg
tp-mia-loc-uyen-phuong-6.jpg
Người lựa mía, bó mía sôi động cả đoạn đường.
tp-mia-loc-uyen-phuong-4.jpg
tp-mia-loc-uyen-phuong-15.jpg
tp-mia-loc-uyen-phuong-1.jpg
Người dân vui mừng chọn mua được những cây mía vừa ý để cúng Thần Tài dịp đầu năm mới
Phương Vy
#vía Thần Tài #mía lộc #cầu may #TPHCM #chợ mía #đông đúc #giá tăng #người dân #mua sắm

Xem thêm

Cùng chuyên mục