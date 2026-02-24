Nhộn nhịp 'săn lộc' ở chợ mía mỗi năm mở một lần tại TPHCM

TPO - Dù mỗi cặp mía đẹp có giá lên tới 100.000 đồng, người dân TPHCM vẫn nườm nượp tìm mua. Với nhiều người, mang mía về nhà đầu năm không chỉ là phong tục, mà còn gửi gắm niềm tin giải hạn, cầu mong một năm làm ăn hanh thông, tài lộc đủ đầy...
Tiểu thương cầm mía đứng sẵn để đón khách. Chợ mía chỉ họp trong hai ngày, và thường kết thúc vào trưa mùng 9 tháng Giêng. Thời gian này, tiểu thương phục vụ khách xuyên đêm
Người lựa mía, bó mía sôi động cả đoạn đường.
Người dân vui mừng chọn mua được những cây mía vừa ý để cúng Thần Tài dịp đầu năm mới