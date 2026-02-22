Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Chủ quán cơm niêu dùng xẻng đuổi đánh khách

Ngọc Lâm
TPO - Ông chủ cùng nhân viên quán cơm niêu trên đường Trần Phú, phường Vũng Tàu, TPHCM đã dùng xẻng đuổi đánh khách sau khi xảy ra mâu thuẫn vì tranh cãi chỗ đậu ôtô.

Ngày 22/2, Công an Phường Vũng Tàu cho biết đã triệu tập và làm việc với 3 đối tượng ngụ trên địa bàn phường Vũng Tàu để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo đó, Công an phường Vũng Tàu đã triệu tập và làm việc với Đặng Trần Quốc V. (sinh năm 1977, chủ quán cơm niêu 98 Trần Phú), Đặng Nguyễn Bảo N. (sinh năm 2000, con Quốc V.) và Đào Năng N. (sinh năm 1997, đầu bếp) để điều tra và làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó vào sáng ngày 21/2, một nhóm du khách từ xã Trảng Bom, Đồng Nai gồm 5 người lớn và 1 trẻ em đi trên 1 xe ôtô đến đường Trần Phú, Vũng Tàu để tìm quán cà phê giải khát, ngắm biển.

Ông Đặng Trần Quốc V. chủ quán cơm niêu dùng xẻng đuổi đánh du khách- Ảnh cắt từ clip

Tại đây, nhóm du khách cử một người vào quán cà phê xem còn chỗ ngồi hay không, còn lại vẫn ngồi trên xe. Dù xe họ dừng đỗ xe ở lề đường, sát bên một khu đất trống, đối diện quán cơm niêu số 98 Trần Phú nhưng Đặng Trần Quốc V., chủ quán đi ra thông báo không cho du khách dừng, đỗ xe. Sau đó ông V. cùng nhóm du khách xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn.

Lúc này, Đặng Trần Quốc V. dùng ghế, xẻng đuổi đánh nhóm du khách. Thấy vậy, Đặng Nguyễn Bảo V. và Đào Năng N. cũng lao ra dùng tay chân đánh nhóm du khách khiến anh C.N.H (sinh năm 2003) bị thương nặng với mặt sưng một bên, bầm tím.

Ngay khi xảy ra sự việc nhóm du khách đã gọi điện báo với Công an phường Vũng Tàu. Hình ảnh nhóm người của quán cơm niêu đuổi, đánh du khách được người dân quay lại và đưa lên mạng xã hội.

Hiện Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngọc Lâm
