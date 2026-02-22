Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hơn 1 triệu lượt khách du lịch Đà Nẵng dịp Tết

Thanh Hiền
TPO - TP. Đà Nẵng có nhiều sự kiện hấp dẫn, điểm nhấn độc đáo, mới lạ cùng thời tiết thuận lợi đã thu hút đông đảo du khách trong dịp Tết.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, Đà Nẵng đón hơn 1 triệu lượt khách, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khách quốc tế hơn 510.000 lượt, tăng hơn 32%.

Du khách đổ về các điểm du lịch ở Đà Nẵng trong dịp Tết.

Tại sân bay Đà Nẵng, mỗi ngày có gần 170 chuyến bay hạ cánh, đưa theo hàng vạn du khách đến thành phố. Trong khi đó, cảng Tiên Sa cũng liên tục đón những tàu biển quốc tế với hơn 6.000 du khách, thuyền viên.

Khối khách sạn ven biển được khách lấp đầy khoảng 85%, một số khách sạn kín phòng. Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch (VHTTDL) cho hay, tổng thu từ du lịch trong dịp Tết đạt hơn 3.960 tỷ đồng, tăng 34% so với năm ngoái.

Để phục vụ người dân, du khách, Đà Nẵng tung chuỗi hoạt động, sự kiện xuyên suốt trước, trong và sau Tết. Một trong những điểm nhấn đặc biệt của mùa xuân Bính Ngọ là chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa tại 6 địa điểm trên toàn địa bàn thành phố. Các khu, điểm du lịch tổ chức nhiều hoạt động thu hút khách như lễ hội hoa Tulip Bà Nà, lễ hội Thần Tài, rước mã khai xuân, trình diễn nhạc nước - múa lửa, lễ hội ánh sáng và di sản…

Sở VHTTDL cũng chú trọng kiểm tra việc đón khách dịp tết tại các khu, điểm du lịch và tình trạng hàng rong, chèo kéo khách, đảm bảo vệ sinh môi trường… Các lực lượng chức năng triển khai đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ người dân, du khách đón Tết vui xuân an toàn.

