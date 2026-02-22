Tân Sơn Nhất đón lượng khách đông chưa từng có vào mùng 6 Tết

TPO - Mùng 6 Tết, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lập kỷ lục khai thác với gần 178.000 lượt hành khách và hơn 1.060 chuyến bay, trở thành ngày cao điểm nhất dịp Tết Nguyên đán 2026.

Ngày 22/2 (mùng 6 Tết), ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ghi nhận sản lượng khai thác cao kỷ lục với gần 178.000 lượt hành khách và hơn 1.060 chuyến bay đi, đến.

Theo ghi nhận từ Trung tâm điều hành Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, chiều đến chiếm đa số với khoảng 540 chuyến và 104.701 lượt khách, vượt mốc hơn 101.000 khách đến của ngày mùng 5 Tết. Đây cũng là ngày thứ ba liên tiếp sau Tết, sân bay liên tục thiết lập đỉnh mới về lượng hành khách, vượt xa dự báo ban đầu và vượt cả kỷ lục lượt khách ghi nhận vào 2 ngày mùng 4, mùng 5 Tết.

Tại khu vực băng chuyền hành lý, anh Trần Minh Hoàng (quê Thanh Hóa) cho biết vừa đáp chuyến bay vào TPHCM để kịp trở lại làm việc sau kỳ nghỉ dài. “Tôi khá bất ngờ vì lượng khách đông hơn mọi năm nhưng có thêm nhà ga T3 mới nên thủ tục xuống máy bay và nhận hành lý không phải chờ quá lâu. Chỉ có khu vực chờ xe công nghệ bên ngoài là phải đợi lâu hơn một chút”, anh Hoàng chia sẻ.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thu Hà (ngụ phường Xuân Hòa), vừa hoàn tất chuyến du xuân xuyên Việt cùng gia đình đánh giá không khí tại sân bay rất nhộn nhịp nhưng không quá áp lực. “Gia đình tôi chọn bay vào TPHCM hôm nay để kịp lịch học, làm việc cho cả gia đình vào ngày mai. Dù đông nhưng nhờ được hướng dẫn rõ ràng nên mọi thứ khá thuận lợi”, chị nói.

Dù lượng khách tăng đột biến, ghi nhận cho thấy tình hình tại các nhà ga nhìn chung không quá căng thẳng. Áp lực lớn nhất dồn vào nhà ga đến khi người dân từ các tỉnh, thành phía Bắc và miền Trung quay lại TPHCM làm việc sau kỳ nghỉ dài.

Do khách tập trung chủ yếu ở chiều đến, khu vực chờ nhận hành lý và điểm đón taxi, xe công nghệ có thời điểm đông đúc. Tuy nhiên, nhờ phương án phân tách khai thác giữa nhà ga T1 (phục vụ các chuyến bay quốc nội của Vietjet Air) và nhà ga T3 (phục vụ các hãng nội địa còn lại), hoạt động trong sân bay cũng như giao thông khu vực xung quanh vẫn tương đối ổn định, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng.

Ở chiều đi, không khí cũng sôi động khi nhiều đoàn khách quốc tế bắt đầu hành trình du xuân, khám phá Việt Nam đầu năm. Dự báo trong những ngày tới, sản lượng chuyến bay và hành khách qua sân bay Tân Sơn Nhất sẽ giảm dần sau khi đạt đỉnh vào mùng 6 Tết.