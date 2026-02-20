Điều ít biết về quy trình kiểm soát suất ăn trên máy bay

TPO - Mỗi suất ăn hàng không thông thường phải trải qua khoảng 8-10 khâu kiểm soát. Trong đó, khâu chia suất được xem là "cửa ải" căng thẳng nhất do áp lực về thời gian và số lượng.

Người gác cổng thầm lặng

Một ngày làm việc của chị Nguyễn Thị Mai - chuyên viên QA cao cấp tại Công ty CP suất ăn hàng không Nội Bài (NCS) - thường bắt đầu khi những khu bếp còn chưa thực sự thức giấc. Công việc của chị không chỉ đơn thuần là có mặt tại hiện trường, mà là một chuỗi quy trình giám sát chặt chẽ từ khi nguyên liệu nhập kho, kiểm tra nhiệt độ, sơ chế, chế biến, cho đến lúc suất ăn được niêm phong và đưa lên máy bay.

Theo chị Mai, trong ngành hàng không, Quality Assurance (QA) được ví như lớp lá chắn cuối cùng. "Chúng tôi không xuất hiện trên chuyến bay, nhưng là lớp kiểm soát cuối cùng để đảm bảo mọi thứ an toàn và đúng chuẩn trước khi suất ăn lên máy bay", chị Mai nói.

Chị Mai đã có hơn 11 năm gắn bó cùng NCS. Ảnh: VNA.

Không chỉ là đi kiểm tra, nhiệm vụ của QA là giám sát sự tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và yêu cầu riêng biệt của từng hãng hàng không. Bên cạnh đó, họ còn phải xử lý các báo cáo chi tiết và phản hồi từ khách hàng - những công đoạn thầm lặng nhưng quyết định trực tiếp đến trải nghiệm của hành khách trên những tầng mây.

Nhiều người mặc định nghề QA khô khan, chỉ quanh quẩn với việc "soi lỗi". Tuy nhiên, với thâm niên 11 năm, chị Mai lại thấy đây là một thế giới đầy màu sắc. "QA không phải đi tìm lỗi, mà là tìm sự phù hợp với tiêu chuẩn", chị Mai nói. Cơ hội tiếp xúc với tinh hoa ẩm thực đa quốc gia và làm việc với các đánh giá viên quốc tế khiến chị luôn tìm thấy niềm vui trong công việc.

Từ 'bắt lỗi' đến tư duy quản trị rủi ro

Trước đây, việc kiểm soát suất ăn chủ yếu dựa vào thao tác thủ công và kinh nghiệm cá nhân. Hiện nay, hệ thống đã được chuẩn hóa với hồ sơ điện tử và các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe.

Với chị Mai, công việc của một QA là một thế giới đầy sắc màu. Ảnh: VNA.

Sự thay đổi lớn nhất nằm ở tư duy: Chuyển từ "sai đâu sửa đó" sang phòng ngừa rủi ro ngay từ đầu. "QA bây giờ không chỉ cần nắm chắc quy trình, mà còn phải có tư duy quản trị, dự báo và ngăn ngừa rủi ro. Công việc vì thế cũng chuyên nghiệp và có chiều sâu hơn rất nhiều", nữ chuyên viên nhận định.

Áp lực này nhân lên gấp bội mỗi dịp Tết Nguyên đán. Khi tần suất chuyến bay tăng cao và thực đơn trở nên phong phú, đội ngũ QA bước vào một "mùa thi" thực sự. Những món ăn truyền thống mang đậm vị Tết như bánh chưng, xôi, giò lụa tuy quen thuộc nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ vi sinh cao. Điều này đòi hỏi quy trình kiểm soát cực kỳ gắt gao về nhiệt độ, thời gian làm nguội và đóng gói.

"Giữ được hương vị Tết Việt Nam trên bầu trời, mà vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối, là điều chúng tôi luôn trân trọng và đặt lên hàng đầu," chị Mai tâm sự.

Một suất ăn mang đậm hương vị Tết Nguyên đán trên máy bay của Vietnam Airlines. Ảnh: VNA.

Nhìn lại chặng đường đã qua, niềm tự hào lớn nhất của chị không chỉ là hàng triệu suất ăn an toàn được phục vụ, mà là sự trưởng thành của đội ngũ QA ngày càng bản lĩnh.

Năm nay, chị Mai kỳ vọng NCS sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ và tự động hóa. Bởi mỗi suất ăn không chỉ cần ngon và an toàn, mà còn phải mang đậm bản sắc Việt, để hành khách luôn nhớ về hương vị Tết trên bầu trời...