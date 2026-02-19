Khách du lịch ùn ùn đi Cô Tô

TPO - Trong không khí tươi mới của những ngày đầu năm, đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh rộn ràng đón những đoàn khách đầu tiên đến tham quan, nghỉ dưỡng, mở đầu cho kỳ vọng về một mùa du lịch khởi sắc.
Không khí đón tiếp diễn ra trang trọng, ấm áp, thể hiện hình ảnh thân thiện, hiếu khách của vùng đảo tiền tiêu.
Nhiều gia đình lần đầu lựa chọn Cô Tô làm điểm đến du xuân bày tỏ sự hào hứng khi đặt chân lên đảo. Bên cạnh tham quan các bãi biển, danh thắng, du khách còn ghé Khu di tích quốc gia đặc biệt Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô để dâng hương, cầu mong một năm mới bình an, thuận lợi.
Không chỉ tham quan các điểm đến văn hóa, lịch sử, nhiều du khách còn trải nghiệm các hoạt động gắn với đời sống ngư dân như cào ngao, khám phá bãi triều, thưởng thức hải sản tươi sống.
Những trải nghiệm tưởng chừng giản dị lại trở thành kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình đầu năm, đặc biệt với trẻ nhỏ khi lần đầu được tự tay lội bãi, tìm ngao, tìm ốc giữa không gian biển đảo trong lành.