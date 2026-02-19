Quảng Ninh: Khách du lịch ùn ùn đi Cô Tô

TPO - Trong không khí tươi mới của những ngày đầu năm, đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh rộn ràng đón những đoàn khách đầu tiên đến tham quan, nghỉ dưỡng, mở đầu cho kỳ vọng về một mùa du lịch khởi sắc.