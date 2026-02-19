Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Quảng Ninh:

Khách du lịch ùn ùn đi Cô Tô

Hoàng Dương

TPO - Trong không khí tươi mới của những ngày đầu năm, đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh rộn ràng đón những đoàn khách đầu tiên đến tham quan, nghỉ dưỡng, mở đầu cho kỳ vọng về một mùa du lịch khởi sắc.

1000011148.jpg
Tại cảng tàu khách, lãnh đạo đặc khu cùng các đơn vị chức năng có mặt từ sớm để chào đón, tặng hoa, gửi lời chúc mừng năm mới tới du khách.
1000011159.jpg
1000011158.jpg
Không khí đón tiếp diễn ra trang trọng, ấm áp, thể hiện hình ảnh thân thiện, hiếu khách của vùng đảo tiền tiêu.
1000011155.jpg
1000011154.jpg
1000011160.jpg
Nhiều gia đình lần đầu lựa chọn Cô Tô làm điểm đến du xuân bày tỏ sự hào hứng khi đặt chân lên đảo. Bên cạnh tham quan các bãi biển, danh thắng, du khách còn ghé Khu di tích quốc gia đặc biệt Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô để dâng hương, cầu mong một năm mới bình an, thuận lợi.

1000011153.jpg
Không chỉ tham quan các điểm đến văn hóa, lịch sử, nhiều du khách còn trải nghiệm các hoạt động gắn với đời sống ngư dân như cào ngao, khám phá bãi triều, thưởng thức hải sản tươi sống.
1000011150.jpg
1000011151.jpg
1000011152.jpg
Những trải nghiệm tưởng chừng giản dị lại trở thành kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình đầu năm, đặc biệt với trẻ nhỏ khi lần đầu được tự tay lội bãi, tìm ngao, tìm ốc giữa không gian biển đảo trong lành.
1000011157.jpg
Việc du khách lựa chọn Cô Tô cho hành trình đầu năm được xem là tín hiệu lạc quan cho ngành du lịch biển đảo. Với môi trường an toàn, cảnh quan nguyên sơ và các sản phẩm trải nghiệm đặc trưng, Cô Tô đang từng bước làm mới hình ảnh điểm đến, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và thu hút du khách quanh năm.

Hoàng Dương
#Cô Tô #du lịch biển #du xuân #khách du lịch #đảo Cô Tô #du lịch Quảng Ninh #hoạt động trải nghiệm

Xem thêm

Cùng chuyên mục