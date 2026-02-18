Đông nghịt người tắm biển Vũng Tàu ngày Tết

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Thời tiết nắng đẹp nên từ mùng 2 Tết biển Vũng Tàu bắt đầu đón lượng lớn du khách. Khách đổ về tắm biển, vui chơi đông, trong hai ngày đầu năm Bính Ngọ 2026 nơi đây đã đón khoảng 40.000 lượt khách.

Theo ghi nhận của phóng viên vào mùng 2 Tết, thời tiết phía Nam nắng nóng nên tại các bãi tắm Vũng Tàu, du khách đổ về tắm biển đông dần.

1000004185.jpg
1000004186.jpg
Du khách tắm biển tại Bãi Sau ở Vũng Tàu.

Anh Nguyễn Văn Vinh (quê tỉnh Vĩnh Long) cho hay, mùng 2 Tết gia đình anh chọn Vũng Tàu là nơi du xuân, tắm biển để xua đi thời tiết nắng nóng. Lý do chọn Vũng Tàu là bờ biển nơi đây đẹp, có nhiều địa điểm check-in như tháp Tam Thắng, công viên Thùy Vân...

Trong những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, các lực lượng trực tại 2 điểm tư vấn và hỗ trợ khách du lịch tại Công viên Thùy Vân (đoạn thuộc địa phận phường Tam Thắng).

1000004188.jpg
Du khách đổ về các bãi tắm ở Vũng Tàu rất đông. Lực lượng cứu hộ trên bờ biển đã phát hiện, kịp thời cứu 10 trường hợp đuối nước khi đang tắm biển.
1000004187.jpg
Trẻ em thích thú vui đùa trên bãi biển Vũng Tàu.
1000004189.jpg
Du khách chiêm ngưỡng tháp Tam Thắng trên bãi biển Vũng Tàu.

Theo ông Vũ Hồng Thuấn - Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, để phục vụ tốt nhất cho du khách, từ trước Tết, phường đã chủ động bố trí 16 bãi đỗ xe phục vụ người dân và du khách. Địa phương xây dựng phương án giảm tải giao thông, chống ùn tắc tại các khu vực trung tâm, tập trung đông khách đến ngày mùng 6 Tết Bính Ngọ.

Theo thống kê của ngành du lịch, đến chiều mùng 2 Tết đã có gần 40.000 lượt khách du lịch đến phường Vũng Tàu du xuân trong 2 ngày đầu năm mới. Dự báo các ngày mùng 3, 4 và 5 Tết, khách du lịch sẽ tiếp tục đổ về du xuân ngày càng đông.

An Yên
