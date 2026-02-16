29 Tết, Cá Ông dạt vào bờ biển Vũng Tàu

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Khoảng 11h ngày 16/2 (29 Tết Âm lịch), trong quá trình ứng trực đảm bảo an toàn cho khách tắm biển, lực lượng cứu hộ bờ biển phát hiện một cá thể cá voi (Cá Ông) dạt vào bờ trong tình trạng đuối sức.

Theo lực lượng cứu hộ bờ biển Vũng Tàu, khoảng 11h ngày 16/2 khi ứng trực đảm bảo an toàn cho khách tắm biển, lực lượng cứu hộ bờ biển phát hiện một cá thể cá voi hay còn gọi là Cá Ông dạt vào bờ trong tình trạng đuối sức.

Lực lượng cứu hộ cùng người dân đã nhanh chóng tiếp cận, phối hợp tìm cách hỗ trợ đưa cá thể này ra vùng nước sâu hơn để có thể quay trở lại biển. Tuy nhiên, có thể vì quá yếu nên Cá Ông đã chết sau đó.

z7538854426979-644ce7087a82e1c2e9c748fc3bc90d09.jpg

Tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã có mặt, ghi nhận tại hiện trường và hướng dẫn các bước xử lý theo quy định.

Ông Trần Quốc Toản - Trưởng phòng văn hóa - xã hội phường Vũng Tàu - cho biết theo phong tục Cá Ông được xem là “Nam Hải đại tướng quân”, vị thần hộ mệnh của người đi biển. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Cá Ông sau đó được bàn giao cho Đình Thắng Tam để tổ chức chôn cất theo nghi lễ truyền thống của ngư dân.

Việc an táng Cá Ông từ lâu là nét văn hóa tâm linh đặc trưng, thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn đối với loài cá được tin rằng đã nhiều lần cứu giúp tàu thuyền gặp nạn trên biển.

An Yên
#Cá Ông #Vũng Tàu #cá voi #cứu hộ #nghị lễ truyền thống

