Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cá voi ‘khủng’ dài 10m dạt vào đặc khu Lý Sơn giữa bão số 10

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Giữa sóng to gió lớn do ảnh hưởng của bão số 10, người dân đảo Bé (đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện một xác cá voi “khủng” dài khoảng 10m trôi dạt vào bờ.

Cá voi “khủng” dài 10m dạt vào đảo Bé Lý Sơn giữa bão số 10.

Chiều 28/9, ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, một xác cá voi dài khoảng 10m trôi dạt vào bờ biển gần danh thắng Hòn Đụn ở đảo Bé.

Anh Đặng Sâm (trú ở đảo Bé) cho biết, xác cá voi trôi dạt vào bờ lúc 13h cùng ngày trong tình trạng đã phân hủy nặng, nhiều khả năng chết từ 5 ngày trước. “Trên thân cá còn cuốn chặt lưới, có thể bị vướng “lưới ma” rồi chết trôi dạt vào bờ”, anh Sâm nói.

Do ảnh hưởng bão, sóng lớn và gió mạnh, nên người dân chưa thể đưa cá voi đi chôn cất. “Khi biển êm, bà con sẽ cùng nhau an táng theo đúng tục lệ thờ cá Ông của ngư dân vùng biển”, anh Sâm cho biết thêm.

6fe68e37ace226bc7ff3.jpg
Xác cá voi trôi dạt vào bờ biển gần danh thắng Hòn Đụn (đảo Bé, đặc khu Lý Sơn).

Theo tín ngưỡng ngư dân miền Trung, cá voi (hay còn gọi là cá Ông) được xem là vị thần hộ mệnh, giúp ngư dân vượt qua sóng gió. Khi cá voi chết, người dân tổ chức nghi lễ an táng trang trọng, coi như một con người qua đời.

Tang lễ thường có đủ các bước: khâm liệm, mai táng, cúng 3 ngày, 49 ngày, 100 ngày và sau 2-3 năm sẽ cải táng, đưa xương cá vào lăng vạn để thờ phụng.

Nhiều nơi ven biển miền Trung vẫn còn lăng Ông, nơi lưu giữ bộ xương cá voi hàng chục mét, trở thành điểm tựa tâm linh cho ngư dân mỗi khi ra khơi. “Cá Ông dạt vào làng là điềm lành, nên việc an táng phải chu toàn, để cầu mong Ông phù hộ cho biển lặng, cá đầy ghe”, một ngư dân Lý Sơn chia sẻ.

Hiện xác cá voi vẫn nằm ở bãi biển đảo Bé. Người dân dự kiến sẽ tổ chức an táng ngay khi thời tiết ổn định sau bão.

Nguyễn Ngọc
#cá voi dài 10m #bão số 10 #xác cá voi trôi dạt #nghi lễ thờ cá Ông #ngư dân miền Trung #lăng Ông #tín ngưỡng cá Ông #an táng cá voi #biển Lý Sơn #đảo Bé #Lý Sơn

Xem thêm

Cùng chuyên mục