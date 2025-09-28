Cá voi ‘khủng’ dài 10m dạt vào đặc khu Lý Sơn giữa bão số 10

TPO - Giữa sóng to gió lớn do ảnh hưởng của bão số 10, người dân đảo Bé (đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện một xác cá voi “khủng” dài khoảng 10m trôi dạt vào bờ.

Cá voi “khủng” dài 10m dạt vào đảo Bé Lý Sơn giữa bão số 10.

Chiều 28/9, ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, một xác cá voi dài khoảng 10m trôi dạt vào bờ biển gần danh thắng Hòn Đụn ở đảo Bé.

Anh Đặng Sâm (trú ở đảo Bé) cho biết, xác cá voi trôi dạt vào bờ lúc 13h cùng ngày trong tình trạng đã phân hủy nặng, nhiều khả năng chết từ 5 ngày trước. “Trên thân cá còn cuốn chặt lưới, có thể bị vướng “lưới ma” rồi chết trôi dạt vào bờ”, anh Sâm nói.

Do ảnh hưởng bão, sóng lớn và gió mạnh, nên người dân chưa thể đưa cá voi đi chôn cất. “Khi biển êm, bà con sẽ cùng nhau an táng theo đúng tục lệ thờ cá Ông của ngư dân vùng biển”, anh Sâm cho biết thêm.

Xác cá voi trôi dạt vào bờ biển gần danh thắng Hòn Đụn (đảo Bé, đặc khu Lý Sơn).

Theo tín ngưỡng ngư dân miền Trung, cá voi (hay còn gọi là cá Ông) được xem là vị thần hộ mệnh, giúp ngư dân vượt qua sóng gió. Khi cá voi chết, người dân tổ chức nghi lễ an táng trang trọng, coi như một con người qua đời.

Tang lễ thường có đủ các bước: khâm liệm, mai táng, cúng 3 ngày, 49 ngày, 100 ngày và sau 2-3 năm sẽ cải táng, đưa xương cá vào lăng vạn để thờ phụng.

Nhiều nơi ven biển miền Trung vẫn còn lăng Ông, nơi lưu giữ bộ xương cá voi hàng chục mét, trở thành điểm tựa tâm linh cho ngư dân mỗi khi ra khơi. “Cá Ông dạt vào làng là điềm lành, nên việc an táng phải chu toàn, để cầu mong Ông phù hộ cho biển lặng, cá đầy ghe”, một ngư dân Lý Sơn chia sẻ.

Hiện xác cá voi vẫn nằm ở bãi biển đảo Bé. Người dân dự kiến sẽ tổ chức an táng ngay khi thời tiết ổn định sau bão.