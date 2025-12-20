Năm 2025, Vĩnh Long xảy ra gần 140 điểm sạt lở, thiệt hại hơn 25 tỷ đồng

TPO - Năm 2025, toàn tỉnh Vĩnh Long xảy ra 137 vị trí sạt lở, làm mất hơn 7,7km bờ biển, bờ sông, kênh, rạch kèm theo các công trình đê bao, đường giao thông nông thôn, ảnh hưởng 521 hộ dân, ước thiệt hại hơn 25 tỷ đồng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Vĩnh Long, năm 2025, thiên tai xảy trên địa bàn tỉnh gây thiệt hại hơn 51 tỷ đồng, chủ yếu dông, lốc, mưa lớn, sạt lở bờ sông, bờ biển. Trong đó, riêng sạt lở xảy ra tại 137 tuyến/điểm, làm mất hơn 7,7km bờ biển, bờ sông, kênh, rạch, kèm theo các công trình đê bao, đường giao thông nông thôn, ảnh hưởng 521 hộ dân, ước thiệt hại hơn 25 tỷ đồng.

Khu vực sạt lở ở cồn Thanh Long, xã Quới Thiện, tỉnh Vĩnh Long.

Bên cạnh đó, theo Sở NN&MT Vĩnh Long, triều cường gây ngập úng trên diện rộng, làm ảnh hưởng hàng nghìn ha lúa, cây ăn trái, hoa kiểng, hoa màu, ao nuôi thủy sản; hàng chục km bờ bao bị tràn; gây sạt lở, vỡ đê, kè với tổng chiều dài hơn 5,3km; ngập hàng chục căn nhà tại một số xã, phường… Ước thiệt hại do ngập úng hơn 11 tỷ đồng.

Ngoài ra, diện tích rừng bị sạt lở hơn 137ha, nguyên nhân chủ yếu do triều cường, nước biển dâng, kết hợp với gió thổi mạnh…

Điển hình tại Thanh Long (xã Quới Thiện), năm nay liên tiếp xảy ra sạt lở, ngập lụt. Hồi đầu tháng 12, nơi đây tiếp tục xảy ra sạt lở nghiêm trọng, tỉnh Vĩnh Long phải công bố tình huống thiên tai khẩn cấp. Ông Phan Thanh Minh - Trưởng ấp Phước Lý Nhì, xã Quới Thiện cho biết, triều cường dâng cao làm vỡ đê, nước tràn sâu vào cồn, hàng chục ha vườn cây ăn trái bị ngập, người dân phải di chuyển tài sản giữa đêm.

Theo Sở NN&MT Vĩnh Long, có 6 hộ dân nhà cửa nằm trong vùng sạt lở rất cao ở cồn Thanh Long sẽ được di dời về bờ (đến cụm tuyến dân cư tại ấp Trung Tín, xã Trung Thành).