Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Công an vào cuộc vụ tài khoản Facebook đăng tin sai sự thật 'Mỹ Tho có biến'

Chúc Trí - Trọng Tín
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chỉ vì một đám cháy do người dân đốt rác, một phụ nữ tại Đồng Tháp đã vội vàng đăng clip kèm dòng trạng thái gây hoang mang dư luận. Cơ quan chức năng đã vào cuộc làm rõ và xử lý hành vi đăng tải thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật.

Chiều 23/12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an phường Đạo Thạnh làm việc với một người phụ nữ địa phương, để làm rõ việc đăng thông tin chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội.

luc-luong-chuc-nang-lam-viec-chu-tai-khoan-facebook-cao-khanh-anh-trong-tin.jpg
Lực lượng chức năng làm việc chủ tài khoản đăng thông tin chưa kiểm chứng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện một tài khoản Facebook có tên “Cao Khanh” đăng tải thông tin nội dung “Mỹ Tho có biến”, kèm theo một đoạn clip có khói bốc lên tại khu vực dân cư thuộc phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp, gây hoang mang dư luận ở địa phương. Sau khoảng 30 phút, chủ tài khoản đã gỡ bỏ đoạn clip.

Qua xác minh, hình ảnh khói bốc lên trong clip mà tài khoản Facebook “Cao Khanh” đăng tải do người dân đốt rác trong khu vực tạo nên, không phải hỏa hoạn.

Lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh chủ tài khoản trên và mời làm việc. Sau khi được lực lượng chức năng giải thích, người phụ nữ thừa nhận hành vi của mình là sai, khi vội vàng đăng tải thông tin chưa qua kiểm chứng. Sau đó người này đã đăng thông tin đính chính vụ việc, cam kết sẽ không tái phạm.

Chúc Trí - Trọng Tín
#Đồng Tháp #công an #cháy #chưa kiểm chứng #facebook

Xem thêm

Cùng chuyên mục