Công an vào cuộc vụ tài khoản Facebook đăng tin sai sự thật 'Mỹ Tho có biến'

TPO - Chỉ vì một đám cháy do người dân đốt rác, một phụ nữ tại Đồng Tháp đã vội vàng đăng clip kèm dòng trạng thái gây hoang mang dư luận. Cơ quan chức năng đã vào cuộc làm rõ và xử lý hành vi đăng tải thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật.

Chiều 23/12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an phường Đạo Thạnh làm việc với một người phụ nữ địa phương, để làm rõ việc đăng thông tin chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội.

Lực lượng chức năng làm việc chủ tài khoản đăng thông tin chưa kiểm chứng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện một tài khoản Facebook có tên “Cao Khanh” đăng tải thông tin nội dung “Mỹ Tho có biến”, kèm theo một đoạn clip có khói bốc lên tại khu vực dân cư thuộc phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp, gây hoang mang dư luận ở địa phương. Sau khoảng 30 phút, chủ tài khoản đã gỡ bỏ đoạn clip.

Qua xác minh, hình ảnh khói bốc lên trong clip mà tài khoản Facebook “Cao Khanh” đăng tải do người dân đốt rác trong khu vực tạo nên, không phải hỏa hoạn.



Lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh chủ tài khoản trên và mời làm việc. Sau khi được lực lượng chức năng giải thích, người phụ nữ thừa nhận hành vi của mình là sai, khi vội vàng đăng tải thông tin chưa qua kiểm chứng. Sau đó người này đã đăng thông tin đính chính vụ việc, cam kết sẽ không tái phạm.