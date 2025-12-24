Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Vừa cải tạo, đường đi bộ ven hồ Đống Đa đã nham nhở vì lý do bất ngờ

Trường Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo ghi nhận của phóng viên, mới đây, nhiều vị trí đường đi bộ ven hồ Đống Đa (Phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội) bị cậy nham nhở, dù mới được đầu tư cải tạo cảnh quan với tổng số vốn hàng trăm tỷ đồng.

Cụ thể, tại phía đường đi bộ sát mép hồ Đống Đa, nhiều mảng lát đá trên đường bị lật lên, để lại hình ảnh nham nhở.

Do mặt đường bị khuyết, lại không có biển cảnh báo nên nhiều người dân khi đi tập thể dục qua nơi này đã bị bước hụt xuống hố nhỏ.

tienphong-2412viahe3.jpg
Nhiều viên đá lát mặt đường đi bộ sát hồ Đống Đa bị lật lên. Ảnh: Đ.T.

Tình trạng đá lát mặt đường đi bộ ven bán đảo bị đục cũng xuất hiện ở phía giáp đường Mai Anh Tuấn.

Tình trạng này gây băn khoăn cho nhiều người dân, bởi mới đây, toàn bộ hồ Đống Đa được đầu tư cải tạo chỉnh trang đồng bộ với tổng mức đầu tư trên 290 tỷ đồng, gồm các hạng mục cải tạo vỉa hè xung quanh hồ; mở rộng nâng cấp đường dạo ven mặt hồ; thay thế hệ thống chiếu sáng và bổ sung điểm nhấn cảnh quan là sân khấu và khán đài ngoài trời ở vị trí phố Hoàng Cầu và phố Mai Anh Tuấn…

tienphong-2412viahe7.jpg
Mặt đường lát đá đang bị lật lên. Ảnh: Đ.T.

Trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo phường Ô Chợ Dừa thông tin, dự án cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan đô thị hồ Đống Đa vẫn trong giai đoạn thi công.

Về nguyên nhân đá lát đường đi bộ hồ Đống Đa bị đục nham nhở, vị lãnh đạo này cho biết là do thời gian vừa qua, nước hồ dâng cao do ảnh hưởng của mưa bão, khiến chất lượng công trình bị ảnh hưởng.

tienphong-2412viahe5.jpg
Một số vị trí đường đi bộ ven hồ bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh buôn bán. Ảnh: Đ.T.

"Khi đi kiểm tra công trình và phát hiện nhiều chỗ thi công bị lỗi, có chỗ không đảm bảo chất lượng sau ngập lụt. Phường đã yêu cầu phải cải tạo, sửa chữa lại. Việc cải tạo, sửa chữa lại không làm phát sinh chi phí", vị lãnh đạo cho biết thêm.

Trường Phong
