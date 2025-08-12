Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Doanh nghiệp xin giữ lại 568 m2 bán đảo hồ Đống Đa để kinh doanh, cơ quan chức năng phản hồi gì?

Trần Hoàng
TPO - Sau khi cơ quan chức năng thông báo thu hồi hơn 5.600m² đất tại bán đảo hồ Đống Đa (phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) để làm công viên cây xanh phục vụ nhân dân, doanh nghiệp đã xin giữ lại nhà 2 tầng và các hạng mục phụ trợ để tiếp tục kinh doanh.

2 tháng trước, UBND quận Đống Đa (cũ) đã ban hành thông báo thu hồi hơn 5.600m² đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hà Thủy (Công ty Hà Thủy), bao gồm toàn bộ công trình nhà 2 tầng và các hạng mục phụ trợ (toàn bộ bán đảo) để thực hiện dự án cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan đô thị hồ Đống Đa. Kế hoạch là biến toàn bộ bán đảo thành không gian mở phục vụ cộng đồng.

Tuy nhiên sau đó, Công ty Hà Thủy đã có văn bản kiến nghị xin được giữ lại khoảng 568m² (gồm nhà 2 tầng và phụ trợ vui chơi giải trí) để khai thác kinh doanh.

ban-dao-ho-dong-da-03-9203-3131.jpg
Khu vực bán đảo hồ Đống Đa (hay còn gọi là hồ Hoàng Cầu)

Về việc này, Sở Nông nghiệp và Môi trường (Sở NN&MT) vừa có văn bản phản hồi Công ty Hà Thủy, nội dung cho biết, ngày 28/2/2025, Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở NN&MT) đã có văn bản hướng dẫn UBND quận Đống Đa cũ thực hiện một số nội dung liên quan đến dự án “Cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan đô thị hồ Đống Đa”. Trong đó xác định rõ thẩm quyền quyết định thu hồi đất thuộc UBND quận Đống Đa. UBND quận Đống Đa thực hiện các thủ tục về thông báo thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, quyết định thu hồi đất theo quy định.

Cùng với đó, ngày 12/6/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 151/2025/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.

ban-dao-ho-dong-da-10-4849-1716.jpg
Bán đảo hồ Đống Đa nhìn từ trên cao. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Do đó, Sở NN&MT đề nghị Công ty Hà Thủy liên hệ với UBND phường Ô Chợ Dừa để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cuối tháng 7/2025, Sở này tiếp tục có văn bản gửi UBND phường Ô Chợ Dừa để thông tin về nội dung đã trả lời Công ty Hà Thủy để thực hiện dự án Cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan đô thị hồ Đống Đa trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa.

Đại diện UBND phường Ô Chợ Dừa khẳng định: Sau khi có hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan chức năng phường tiếp tục giải phóng mặt bằng và đầu tư cải tạo bán đảo theo đúng quy hoạch đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt. Dự án được thực hiện nhằm xây dựng công viên cây xanh, nhằm tạo không gian xanh, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Trần Hoàng
