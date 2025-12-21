Quốc hội phải kịp thời quyết sách những vấn đề quan trọng

TPO - "Tinh thần là trong năm 2026 và trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Quốc hội chúng ta phải kịp thời quyết sách những vấn đề quan trọng ngay khi Trung ương, Bộ Chính trị có quyết định các chủ trương, chính sách để bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chiều 21/12, sau một ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã hoàn thành việc kiểm điểm tập thể và cá nhân năm 2025.

Hội nghị đã tập trung đánh giá cụ thể về những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế đối với từng nội dung về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng trong năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội cũng như từng cá nhân đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng.

Phát biểu kết luận, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận không khí kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội rất thẳng thắn, nghiêm túc, dân chủ, trên tinh thần xây dựng.

"Tinh thần là trong năm 2026 và trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Quốc hội chúng ta phải kịp thời quyết sách những vấn đề quan trọng ngay khi Trung ương, Bộ Chính trị có quyết định các chủ trương, chính sách để bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, đến năm 2030 trở thành nước thu nhập trung bình khá, năm 2045 trở thành nước thu nhập cao", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Nêu một số nhiệm vụ trọng tâm tới đây, Bí thư Đảng ủy Quốc hội lưu ý, ngày 24/12 tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục họp đợt 2 của phiên thường kỳ thứ 52. Đây cũng là phiên họp cuối cùng của năm 2025, trong đó tập trung rà soát, giải quyết các công việc còn lại cần hoàn thành trong năm 2025, bảo đảm tiến độ, chất lượng và yêu cầu đặt ra.

Để phiên họp được tiến hành hiệu quả, thiết thực, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan cần chuẩn bị đầy đủ tài liệu hồ sơ và gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo đúng quy định, nội dung trình phải phải rõ nội dung, rõ phương án, rõ thẩm quyền và rõ kiến nghị, tránh tình trạng trình chưa chín, chưa thống nhất.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan, tổ chức hữu quan bố trí thành phần dự họp đúng thẩm quyền, đúng người, đúng việc.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc tổ chức và điều hành phiên họp cần quán triệt thực hiện nghiêm túc Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Theo đó, các nội dung thảo luận ngắn gọn, rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm; những vấn đề đã rõ, đã có quy định, không còn ý kiến khác nhau thì tránh nhắc lại, qua đó nâng cao chất lượng thảo luận, kết luận và hiệu quả hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.