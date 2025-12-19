Chủ tịch Quốc hội: Báo chí cần lan tỏa mạnh mẽ quyết tâm mới, khí thế mới

TPO - Tối 18/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Giải Diên Hồng đã tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân lần thứ tư. Báo Tiền Phong được trao bằng khen tập thể vì có đóng góp tích cực cho Giải Diên Hồng.

Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, năm 2025 là năm ghi dấu với nhiều quyết sách rất quan trọng, tạo bước ngoặt lịch sử của Đảng, Nhà nước, tất cả vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Năm 2025 cũng là năm Quốc hội tiếp tục kế thừa, phát huy, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, phản ứng nhanh trước yêu cầu của thực tiễn; Quốc hội đã xem xét, thảo luận, thông qua và quyết định khối lượng công việc rất lớn.

Báo Tiền Phong cùng các cơ quan báo chí được trao bằng khen vì có đóng góp tích cực cho Giải Diên Hồng. Ảnh: Như Ý

Với chủ đề “80 năm Quốc hội Việt Nam”, Giải Diên Hồng năm nay nhận được sự tham gia đông đảo của giới báo chí và sự quan tâm nhiều của công chúng. Ban Tổ chức giải nhận được những tác phẩm báo chí đầu tư công phu, kỹ lưỡng, mới mẻ, sáng tạo, có tác động lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, được độc giả đón nhận và Hội đồng chấm giải đánh giá cao.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, nhiều bài viết đã nêu bật được những thành tựu của Quốc hội qua 80 năm hình thành và phát triển cùng với sự phát triển của đất nước; phản ánh, phân tích sâu sắc về các hoạt động của Quốc hội, HĐND các cấp và đại biểu dân cử trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Như Ý

“Tôi tin tưởng rằng, bước sang năm mới 2026, các nhà báo tiếp tục phát huy lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh vững vàng, phản ánh khách quan, đa chiều mọi mặt của cuộc sống; đồng hành cùng Quốc hội, chuyển tải kịp thời, đầy đủ hoạt động của Quốc hội; phát hiện những bất cập trong xây dựng và thi hành pháp luật, giúp cho các cơ quan dân cử hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả”, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ.

Đặc biệt, theo Chủ tịch Quốc hội, báo chí cần lan tỏa mạnh mẽ quyết tâm mới, khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tiếp tục phản ánh những đổi mới trong hoạt động của Quốc hội, xác định công tác lập pháp là “đột phá của đột phá”, đi trước, mở đường.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Như Ý

Cùng với đó, hoạt động giám sát phải thực chất, truy đến cùng trách nhiệm; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo; nâng cao hơn nữa chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, như Tổng Bí thư Tô Lâm từng phát biểu: mỗi quyết định của Quốc hội đều phải thể hiện tầm nhìn chiến lược, vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa bảo đảm định hướng phát triển lâu dài.

Cũng tại lễ trao giải, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Diên Hồng đã phát động Giải Diên Hồng lần thứ năm.