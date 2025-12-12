Công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ

TPO - Văn phòng Quốc hội thông tin, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Tại Nghị quyết số 1923/NQ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh chuyển sinh hoạt từ đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh đến đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành nghị quyết phê chuẩn cho thôi giữ chức vụ Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Ninh đối với ông Vũ Đại Thắng.

Ông Vũ Đại Thắng. Ảnh: QH

Ông Vũ Đại Thắng sinh năm 1975, quê Hà Nội, trình độ thạc sĩ Quan hệ quốc tế (Đại học Waseda, Nhật Bản), cử nhân Kinh tế đối ngoại và cử nhân Luật. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngày 28/11, ông Vũ Đại Thắng được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại kỳ họp thứ 28, HĐND thành phố Hà Nội đã bầu ông Vũ Đại Thắng giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Nghị quyết số 1927/NQ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng chuyển sinh hoạt từ đoàn đại biểu tỉnh Cao Bằng đến đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh.

Ông Quản Minh Cường. Ảnh: IT

Tại Nghị quyết số 1930/NQ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Ninh.

Ông Quản Minh Cường sinh năm 1969, quê quán Hưng Yên, là Tiến sĩ Luật, cử nhân Cảnh sát. Trước khi là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, ông là Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, từng trải qua các nhiệm vụ ở Bộ Công an, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai...

Ngày 3/12, Tỉnh ủy Quảng Ninh công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Quản Minh Cường thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030.