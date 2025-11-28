Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Theo Nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao bà Nguyễn Thị Yến Nhi, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Vĩnh Long phụ trách Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Vĩnh Long.

Trong thời gian phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh, bà Nguyễn Thị Yến Nhi được hưởng mức phụ cấp chức vụ bằng mức phụ cấp của chức danh Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách (hệ số 1,25).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: QH

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên đối với ông Lò Văn Phương, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy kể từ ngày 19/11/2025;

Phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể từ ngày 19/11/2025.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng ký ban hành các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Thành Kiên kể từ ngày 14/11/2025.

Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Thọ kể từ ngày 14/11/2025.

Ủy ban Thường vụ cũng phê chuẩn kết quả bầu bà Cao Thị Tuyết Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Điện Biên giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể từ ngày 14/11/2025.