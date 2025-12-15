Khánh thành cầu Sáu Dừa do báo Tiền Phong kết nối tặng người dân Cần Thơ

Khánh thành cầu Sáu Dừa, ấp Rạch Rê, xã Mỹ Tú, TP Cần Thơ.

Tham dự lễ có bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ; chị Lư Thị Ngọc Anh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ, Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ; ông Nguyễn Hồng Hà - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ; nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Trưởng Ban Thời sự - Nội chính Báo Tiền Phong; nhà báo Lê Hữu Việt - Phó Trưởng phụ trách Văn phòng đại diện Báo Tiền Phong tại ĐBSCL.

Về phía địa phương, có lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mỹ Tú, lãnh đạo ấp Rạch Rê cùng đông đảo bà con nhân dân địa phương.

Người dân địa phương dự lễ khánh thành cầu Sáu Dừa.

Đại biểu dự lễ khánh thành.

Công trình cầu Sáu Dừa (trị giá 300 triệu đồng) do Báo Tiền Phong vận động, sự đồng hành tài trợ của Công ty Cổ phần Thang máy Quốc Tế và kết nối của Thành Đoàn Cần Thơ, nhằm góp phần cùng địa phương cải thiện điều kiện về cơ sở vật chất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại xã Mỹ Tú nói chung, ấp Rạch Rê nói riêng. Đặc biệt, cầu mới phục vụ nhu cầu đi lại của bà con nhân dân, các em học học sinh, thuận tiện và lưu thông hàng hoá cho người dân trên địa bàn ấp Rạch Rê, xã Mỹ Tú.

Công trình được khởi công ngày 19/10/2025, mặt cầu rộng 3,5m, dài trên 26m, tải trọng thiết kế đáp ứng được các loại phương tiện tương đương ô tô 16 chỗ trở xuống (tải trọng 3,5 tấn). Cầu góp phần quan trọng vào việc giúp lưu thông hàng hóa, đi lại an toàn, thuận tiện cho người dân, đảm bảo an toàn giao thông, và góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phục vụ bà con nhân trước thềm năm mới 2026.

Ông Nguyễn Thái Đăng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mỹ Tú phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thái Đăng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mỹ Tú cho biết, cầu Sáu Dừa trước đây là cây cầu nhỏ, xuống cấp, mặt cầu hẹp, trụ yếu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, nhất là vào mùa mưa lũ. Hằng ngày có hàng trăm lượt người qua lại, trong đó có nhiều em học sinh đến trường, bà con đi chợ, vận chuyển nông sản. Nỗi lo về an toàn giao thông, về đi lại khó khăn là trăn trở thường xuyên của Nhân dân, của Ban Nhân dân ấp và của chính quyền địa phương.

Việc xây dựng cầu Sáu Dừa không chỉ là mong muốn, mà là yêu cầu cấp thiết, xuất phát từ nhu cầu rất cụ thể, rất đời thường của Nhân dân. Đây chính là điều mà Đảng, chính quyền địa phương luôn xác định mọi chủ trương, mọi công trình đều phải bắt đầu từ đời sống thực tế của người dân và vì lợi ích lâu dài của người dân.

"Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Mỹ Tú đặc biệt trân trọng và ghi nhận sự đồng hành, sẻ chia đầy trách nhiệm của báo Tiền Phong, Thành Đoàn Cần Thơ và Công ty Cổ phần Thang máy Quốc Tế đã hỗ trợ nguồn kinh phí xây dựng công trình. Chúng tôi mong rằng trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ, đồng hành của các cấp, ngành, đơn vị, để từng bước cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt và sản xuất của bà con Nhân dân. Tôi đề nghị Ban Nhân dân ấp và bà con Nhân dân cùng nhau giữ gìn, bảo vệ, sử dụng công trình cầu Sáu Dừa một cách hiệu quả, an toàn, bền vững; xem đây là tài sản chung của cộng đồng, là thành quả của sự chung tay, góp sức của nhiều tấm lòng" - ông Đăng phát biểu.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong chia sẻ tại lễ khánh thành.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho biết, Báo là cơ quan truyền thông lớn của cả nước, trong chặng đường 72 năm thành lập, đến nay, Báo Tiền Phong đã khởi xướng nhiều chương trình, giải thưởng lớn như Hoa hậu Việt Nam, giải Tiền Phong Marathon. Hiện nay báo cũng đang vận hành Quỹ Tài năng trẻ, học bổng Nâng bước thủ khoa, ngày Chủ Nhật Đỏ (hiến máu tình nguyện)... Báo Tiền Phong cũng đồng hành nhiều chương trình thiện nguyện, an sinh xã hội đến với đồng bào các vùng miền trên cả nước.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, cây cầu hôm nay tuy không lớn, nhưng tấm lòng của báo Tiền Phong, của các nhà tài trợ, kết nối thì rất rộng và dài. Sự kiện hôm nay là niềm vui của tất cả các bên liên quan khi được góp phần chung tay cùng giúp bà con nhân dân địa phương, nhất là trước thềm năm mới 2026. Đồng thời, rất mong được tiếp tục đồng hành với địa phương trong thời gian tới, với những chương trình ý nghĩa khác. Trước thềm năm mới 2026, nhà báo Phùng Công Sưởng chúc bà con nhân dân một năm mới an lành, hạnh phúc, gặt hái nhiều thành công hơn trong cuộc sống.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ phát biểu.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ bày tỏ tri ân đối với Báo Tiền Phong, các đơn vị đã đồng hành để có công trình ý nghĩa hôm nay. Đồng thời đề nghị địa phương cùng bà con chung tay góp sức phát huy tốt nhất hiệu quả từ chiếc cầu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao đời sống cho nhân dân. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ cũng mong muốn Báo Tiền Phong tiếp tục có những chương trình đồng hành ý nghĩa cùng địa phương trong thời gian tới...

Bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ, Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, chị Lư Thị Ngọc Anh - Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ; ông Nguyễn Hồng Hà - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ cùng các địa biểu cắt băng khánh thành cầu Sáu Dừa.