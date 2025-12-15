Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Kêu gọi công dân Việt Nam ngay lập tức rời khu vực giao tranh Campuchia – Thái Lan

Bình Giang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trước diễn biến phức tạp của tình hình xung đột vũ trang tại biên giới giữa Campuchia - Thái Lan, Bộ Ngoại giao vừa tiếp tục đưa ra khuyến cáo công dân Việt Nam đang ở các tỉnh biên giới giữa hai quốc gia này.

ap25348249896977.jpg
Một ngôi nhà ở Sisaket, Thái Lan, tan hoang sau khi trúng pháo ngày 14/12. (Ảnh: AP)

Theo đó, công dân Việt Nam cần ngay lập tức di chuyển khỏi các khu vực giao tranh; liên tục theo dõi, cập nhật, tuân thủ quy định, hướng dẫn của chính quyền sở tại. Công dân cũng cần chủ động liên hệ ngay với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia, Thái Lan để được hỗ trợ khi cần thiết.

Tình hình giao tranh giữa Campuchia và Thái Lan tại nhiều điểm dọc biên giới đường bộ dài 817km tiếp tục leo thang căng thẳng.

Vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy giao tranh sẽ giảm bớt, bất chấp nhiều nỗ lực quốc tế nhằm chấm dứt chiến sự, trong đó có lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hai nước láng giềng có tranh chấp từ lâu ở các khu vực biên giới, nhưng quy mô và cường độ xung đột lần này là chưa từng có trong lịch sử gần đây.

Hơn nửa triệu người dân đã phải sơ tán để tránh chiến sự, và ít nhất 38 người đã thiệt mạng ở cả hai phía trong 8 ngày đụng độ vừa qua.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan cho biết, xung đột đang tiếp diễn tại ít nhất 9 địa điểm dọc biên giới, với các cuộc đọ súng dữ dội xảy ra trên khắp 4 tỉnh biên giới, bao gồm khu vực bờ biển.

Campuchia nói rằng lực lượng Thái Lan sử dụng máy bay không người lái và pháo hạng nặng ở nhiều khu vực, đồng thời triển khai máy bay chiến đấu F-16 để không kích ở tỉnh Siem Reap, nơi có thành phố lớn thứ hai của đất nước và khu đền Angkor Wat nổi tiếng.

Thái Lan và Campuchia cáo buộc nhau phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn mà Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Tổng thống Trump làm trung gian hồi tháng 7.

Bangkok tuyên bố rằng cuộc giao tranh hiện tại chỉ kết thúc nếu bên kia “chấm dứt hành động thù địch và đưa ra đề xuất ngừng bắn rõ ràng”, còn Phnom Penh khẳng định họ chỉ đang tự vệ trước các hành động quân sự của nước láng giềng.

Công dân Việt Nam cần hỗ trợ có thể liên hệ theo thông tin dưới đây:

- Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia

Điện thoại: +855977492430, +855316199999; email: ttcpc@mofa.gov.vn; consularcpc@gmail.com

- Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang, Campuchia

Điện thoại: +855979439888; email: tlsq.battambang@gmail.com

- Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville, Campuchia

Điện thoại: +855.979.732255; email: tlsqsiha@gmail.com

- Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan

Điện thoại: +66898966653; email: vnemb.th@mofa.gov.vn và consular.section.bkk@gmail.com

- Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn Kèn, Thái Lan

Điện thoại: +66935367869; email: konkaen.th@mofa.gov.vn

- Tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao:

Điện thoại: +84981848484; email: baohocongdan@gmail.com.

Ngoài ra, công dân có thể thông tin tới các cơ quan chức năng qua đường link và mã QR sau: https://forms.gle/itWPGTWbTpRiV7LE8

screen-shot-2025-12-15-at-65156-pm.png
Bình Giang
#Xung đột Thái Lan - Campuchia #Giao tranh Thái Lan - Campuchia #Bảo hộ công dân #Đường dây nóng

Xem thêm

Cùng chuyên mục