Kêu gọi công dân Việt Nam ngay lập tức rời khu vực giao tranh Campuchia – Thái Lan

TPO - Trước diễn biến phức tạp của tình hình xung đột vũ trang tại biên giới giữa Campuchia - Thái Lan, Bộ Ngoại giao vừa tiếp tục đưa ra khuyến cáo công dân Việt Nam đang ở các tỉnh biên giới giữa hai quốc gia này.

Một ngôi nhà ở Sisaket, Thái Lan, tan hoang sau khi trúng pháo ngày 14/12. (Ảnh: AP)

Theo đó, công dân Việt Nam cần ngay lập tức di chuyển khỏi các khu vực giao tranh; liên tục theo dõi, cập nhật, tuân thủ quy định, hướng dẫn của chính quyền sở tại. Công dân cũng cần chủ động liên hệ ngay với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia, Thái Lan để được hỗ trợ khi cần thiết.

Tình hình giao tranh giữa Campuchia và Thái Lan tại nhiều điểm dọc biên giới đường bộ dài 817km tiếp tục leo thang căng thẳng.

Vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy giao tranh sẽ giảm bớt, bất chấp nhiều nỗ lực quốc tế nhằm chấm dứt chiến sự, trong đó có lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hai nước láng giềng có tranh chấp từ lâu ở các khu vực biên giới, nhưng quy mô và cường độ xung đột lần này là chưa từng có trong lịch sử gần đây.

Hơn nửa triệu người dân đã phải sơ tán để tránh chiến sự, và ít nhất 38 người đã thiệt mạng ở cả hai phía trong 8 ngày đụng độ vừa qua.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan cho biết, xung đột đang tiếp diễn tại ít nhất 9 địa điểm dọc biên giới, với các cuộc đọ súng dữ dội xảy ra trên khắp 4 tỉnh biên giới, bao gồm khu vực bờ biển.

Campuchia nói rằng lực lượng Thái Lan sử dụng máy bay không người lái và pháo hạng nặng ở nhiều khu vực, đồng thời triển khai máy bay chiến đấu F-16 để không kích ở tỉnh Siem Reap, nơi có thành phố lớn thứ hai của đất nước và khu đền Angkor Wat nổi tiếng.

Thái Lan và Campuchia cáo buộc nhau phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn mà Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Tổng thống Trump làm trung gian hồi tháng 7.

Bangkok tuyên bố rằng cuộc giao tranh hiện tại chỉ kết thúc nếu bên kia “chấm dứt hành động thù địch và đưa ra đề xuất ngừng bắn rõ ràng”, còn Phnom Penh khẳng định họ chỉ đang tự vệ trước các hành động quân sự của nước láng giềng.