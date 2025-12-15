Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tìm kiếm ngư dân rơi xuống biển mất tích

Hoàng Phúc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong lúc ra khơi đánh cá, bè của hai ngư dân Thanh Hóa bị sóng đánh mạnh khiến người đàn ông rơi xuống biển, mất tích.

Ngày 15/12, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng tìm kiếm ông Phạm Văn Ch. (SN 1957, trú thôn Hồng Phong, xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hóa).

aa.jpg
Lực lượng chức năng nỗ lực tìm ngư dân mất tích trên biển.

Ngày 14/12, ông Ch. và ông Nguyễn Văn Ch. (SN 1977, trú cùng thôn Hồng Phong) đi bè ra khu vực biển gần bờ để đánh cá.

Trong lúc ra khơi, bè của hai ngư dân bị sóng đánh mạnh khiến ông Ch. rơi xuống biển và mất tích.

Tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng chức năng và người dân triển khai các biện pháp tìm kiếm.

Đến tối 15/12, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Hoàng Phúc
#ngư dân #mất tích #biển #Thanh Hóa #tìm kiếm #cứu hộ

Xem thêm

Cùng chuyên mục