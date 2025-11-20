Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tìm thấy hai ngư dân bị lũ cuốn mất tích trên vịnh Nha Trang

Phùng Quang
TPO - Do nước lũ dâng cao, dòng chảy mạnh và phức tạp, phương tiện bị kéo trôi và chìm tại chỗ, khiến hai ngư dân bị cuốn ra vịnh Nha Trang mất tích.

Sáng 20/11, Đại tá Phan Thanh Long - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết, vào khoảng 8h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai ngư dân bị mất tích trên vịnh Nha Trang trong tình trạng sức khỏe ổn định.

z7242785479384-796919d594f632b1d58a48c3be8f67e0.jpg
Lũ lớn cuốn 2 ngư dân ra vịnh Nha Trang, mất tích.

Trước đó, vào lúc 1h50 sáng cùng ngày, Đồn Biên phòng Cầu Bóng nhận được tin báo từ gia đình anh Trần Ngọc Nhật (SN 1989, trú tại tổ dân phố Hà Ra 3, phường Bắc Nha Trang) về việc phương tiện neo đậu trên sông Cái Nha Trang (khu vực cửa biển vịnh Nha Trang) cùng hai ngư dân đã gặp nạn. Do nước lũ dâng cao, dòng chảy mạnh và phức tạp, phương tiện bị kéo trôi và chìm tại chỗ, khiến hai ngư dân bị cuốn ra vịnh Nha Trang. Thời điểm xảy ra sự việc, thời tiết xấu, mưa to kèm gió lớn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy đã thông tin cho các lực lượng phối hợp, yêu cầu sẵn sàng hỗ trợ và khẩn trương xác định vị trí hai ngư dân mất tích trên vùng biển vịnh Nha Trang. Lúc 2h30 sáng cùng ngày, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang trưng dụng phương tiện của Công ty Cổ phần Vinpearl Nha Trang và huy động 5 cán bộ, chiến sĩ cơ động ra khu vực vịnh Nha Trang tìm kiếm. Tuy nhiên, do thời tiết xấu, sóng to và gió lớn, lực lượng không phát hiện được tung tích hai ngư dân.

Lúc 3h30 sáng cùng ngày, Ban Chỉ huy tiếp tục điều động tàu CN-09 BP 33.19.01 của Hải đội Biên phòng 1 cơ động ra khu vực vịnh Nha Trang phối hợp tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy.

Trong những qua, tỉnh Khánh Hòa có mưa to và rất to, cộng với nước lũ đổ về khiến nhiều khu vực chìm trong biển nước. Nhiều người dân liên tục lên mạng cầu cứu, tìm kiếm sự hỗ trợ.

Phùng Quang
