Nhiều khu vực ở Nha Trang chìm trong nước

TPO - Nước lũ từ sông Cái dâng cao trong mưa lớn khiến nhiều khu vực ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chìm trong biển nước, giao thông tê liệt.

Chiều 17/11, mưa lớn kéo dài kèm nước lũ đổ về đã khiến nhiều khu vực tại Nha Trang (Khánh Hòa) bị ngập sâu, nhiều nơi ngập hơn 1,5m.

Nhiều khu vực tại Nha Trang bị ngập sâu.

Trưa cùng ngày, nước từ các nhánh sông tiếp tục dâng cao, gây ngập nặng hai bên tuyến đường 23 Tháng 10 thuộc phường Tây Nha Trang. Người dân cho biết khoảng 7h, nước bắt đầu tràn vào khu vực trũng thấp và dâng nhanh từ 9–10h. Đến trưa, phương tiện giao thông không thể di chuyển, người dân buộc phải lội bộ mới ra được khỏi vùng ngập.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa, trong 6 giờ qua, mực nước lũ trên sông Cái Nha Trang lên mức đỉnh 12,24m lúc 13h và đang xuống chậm. Lúc 14h, mực nước ghi nhận tại trạm Đồng Trăng là 12,20m, cao hơn báo động 3 là 1,20m; tại trạm Diên Phú đạt 6,36m, vượt báo động 3 là 0,86m. Ngập sâu xảy ra tại nhiều khu vực thuộc các xã cũ Vĩnh Phương, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Trung, Vĩnh Thái (nay thuộc phường Tây và Nam Nha Trang). Trên trục đường Võ Nguyên Giáp cũng xuất hiện nhiều điểm ngập, khiến việc di chuyển rất khó khăn.

Lực lượng Công an tỉnh đang cứu hộ các hộ dân bị cô lập tại phường Tây Nha Trang.

Trước diễn biến trên, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, đã trực tiếp có mặt tại phường Tây Nha Trang để chỉ đạo công tác cứu hộ. Ông yêu cầu triển khai phương án tiếp cận, ứng cứu các hộ dân tại thôn Võ Cang và Võ Cạnh đang bị cô lập do nước lũ dâng cao, đồng thời chỉ đạo huy động tối đa phương tiện, lực lượng nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Dự báo cho thấy lũ trên sông Cái Nha Trang tiếp tục xuống chậm, trong khi các sông suối khác trong tỉnh có khả năng duy trì ở mức báo động 3. Mưa lớn tại Nha Trang và nhiều khu vực ở Khánh Hòa vẫn được dự báo kéo dài trong những ngày tới.