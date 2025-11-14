Miền Trung sắp mưa rất lớn, có nơi trên 700mm

TPO - Mưa bắt đầu từ khoảng đêm 15/11, kéo dài từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hoà, trọng tâm là Huế, Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi, Gia Lai. Nhiều nơi có thể mưa trên 700mm trong 3 ngày.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông và địa hình đón gió, từ khoảng đêm 15/11 đến ngày 18/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hoà xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Đà Nẵng là khu vực hứng chịu mưa lớn nhất trong đợt này.

Trọng tâm mưa là Huế, Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi và Gia Lai (Bình Định cũ) với lượng mưa phổ biến từ 250-500mm, có nơi trên 700m.

Khu vực từ Nam Quảng Trị, Phú Yên cũ và Khánh Hoà có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm.

Nhận định xa hơn, từ ngày 19/11, mưa lớn diện rộng có khả năng tiếp tục xảy ra ở khu vực Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.

Trước nguy cơ về đợt mưa rất lớn, xảy ra ở khu vực vừa trải qua mưa lũ kỷ lục (Huế - Đà Nẵng) và hứng chịu bão mạnh (phía đông Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên cũ), Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã có công văn gửi UBND các tỉnh/thành phố về ứng phó với mưa lớn.

Công văn đề nghị UBND các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Khánh Hoà theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh, đồng thời tiếp tục huy động mọi nguồn lực khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai vừa qua.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn; chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn và có phương án hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân tại nơi sơ tán.

Bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công, hồ chứa nhỏ đã đầy nước, khu vực hầm mỏ, khai thác khoáng sản; chủ động vận hành xả nước hồ chứa để ưu tiên dành dung tích cắt giảm lũ cho hạ du; bố trí lực lượng thường trực sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Chủ động biện pháp tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư. Tùy theo thực tế tại địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học khi xảy ra mưa lũ lớn.

Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đặc biệt đối với các khu vực có nguy cơ bị chia cắt.

Trước đó, khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và phía đông các tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk liên tục hứng chịu những đợt mưa rất lớn, nhiều nơi xuất hiện mưa lũ kỷ lục.

Chỉ tính từ giữa tháng 10 đến đầu tháng 11, khu vực này xảy ra 3 đợt mưa lớn diện rộng gồm đợt 1 từ 16-20/10, đợt 2 từ 23/10-3/11 và đợt 3 từ 6-7/11.

Trong đó, đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 23/10 đến 3/11 có tổng lượng mưa từ 500- 800mm, có nơi trên 1000mm, riêng Huế và Đà Nẵng có nơi trên 1500mm như A Lưới (Huế) 1755mm, Nam Đông (Huế) 2452mm, Trà My (Đà Nẵng) 2061mm. Riêng tại đỉnh Bạch Mã (Huế), lượng mưa cao nhất trong một ngày lên tới 1.739,6mm, chỉ kém trận mưa lớn nhất lịch sử thế giới có 85,4mm.