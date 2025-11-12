Dự báo mưa lớn liên tiếp, Huế điều tiết 3 hồ chứa

TPO - Trước dự báo mưa lớn tiếp diễn với cường độ cao trong nhiều ngày tới, các hồ chứa, thủy điện lớn ở thượng nguồn TP Huế đã liên tiếp nhận lệnh vận hành điều tiết nước về hạ du nhằm tạo thêm dung tích phòng lũ.

Chiều 12/11, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cho biết vừa phát lệnh vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Bình Điền (thượng nguồn sông Hương, nhánh Hữu trạch) qua tràn và tuabin, với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến trong khoảng 200 - 800 m3/s, bắt đầu từ 15h ngày 12/11. Việc điều tiết được thực hiện linh hoạt tùy theo lưu lượng nước thực tế về hồ.

Hồ Tả Trạch - hồ chứa thủy lợi lớn nhất TP Huế vừa nhận lệnh vận hành điều tiết nước về hạ du nhằm tạo thêm dung tích phòng lũ, đề phòng mưa lớn﻿ tái diễn những ngày tới.

Trước đó, cơ quan này cũng đã ban hành lệnh điều tiết đối với hồ chứa thủy điện Hương Điền (thượng nguồn sông Bồ) và hồ chứa thủy lợi Tả Trạch (thượng nguồn sông Hương). Cụ thể, hồ Hương Điền bắt đầu xả nước từ 16h ngày 11/11, với lưu lượng điều tiết tăng dần trong khoảng 300 - 700 m3/s, còn hồ Tả Trạch vận hành xả nước từ 8h ngày 12/11, với lưu lượng 300 - 800 m3/s, tránh thay đổi đột ngột.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi và thủy điện thông báo, cảnh báo bằng còi hú, loa phát thanh đến vùng hạ du; theo dõi sát lưu lượng nước về hồ, mực nước sông Bồ tại trạm Phú Ốc và sông Hương tại trạm Kim Long, đồng thời báo cáo thường xuyên để kịp thời có biện pháp ứng phó.

Các xã, phường vùng hạ du tại Huế được yêu cầu nghiêm cấm hoạt động thuyền bè, vớt củi, đánh bắt cá… trên sông, trừ trường hợp đặc biệt được cấp phép; đồng thời chủ động thông báo, hướng dẫn người dân phòng tránh lũ.

Trước đó, TP Huế vừa trải qua đợt mưa lũ lịch sử, với cường độ mưa ở Bạch Mã vượt trên 1.700mm, trong khi mực nước sông Bồ vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1999, gây thiệt hại nặng về hạ tầng và đời sống dân sinh tại nhiều địa bàn của thành phố.

Đáng chú ý, vận hành liên hồ trên lưu vực sông Hương trước đó từng trải qua 5 đợt mưa lớn liên tiếp từ ngày 15/10 đến 3/11. Từ ngày 28/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế đã ban hành 8 lệnh điều tiết, hạ dần mực nước hồ Tả Trạch hạ xuống mức còn 29,34 m, thủy điện Bình Điền 77 m và Hương Điền 52,94 m.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế, từ ngày 15 đến 20/11 và những ngày cuối tháng, không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu gió Đông trên cao sẽ khiến thời tiết có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực A Lưới trời chuyển rét; vùng biển có gió mạnh, sóng lớn, biển động, kèm dông, lốc, gió giật mạnh. Tổng lượng mưa dự báo từ đêm 11 đến 20/11 phổ biến 500 - 600 mm, vùng núi 700 - 900 mm, có nơi vượt 1.000 mm.