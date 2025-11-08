20 hồ thủy điện đang xả lũ

TPO - Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đến sáng 8/11, có 20 hồ thuỷ điện ở khu vực chịu ảnh hưởng của bão số 13 đang thực hiện xả tràn để điều tiết cắt, giảm lũ cho hạ du.

Thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, các nhà máy thủy điện thuộc EVN ở khu vực bị ảnh hưởng bão Kalmaegi (số 13) vẫn đảm bảo an toàn công trình.

Đến sáng ngày 8/11, có 20 hồ thuỷ điện ở khu vực Tây Nguyên - Nam Trung Bộ - Đông Nam Bộ đang thực hiện xả tràn để điều tiết cắt, giảm lũ cho hạ du, bảo đảm dung tích phòng lũ.

Cụ thể gồm các thuỷ điện A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Sông Tranh 2, Sông Ba Hạ, Hàm Thuận, An Khê, Sê San 3A, Sê San 4, Pleikrông, Sê San 3, Ialy, Buôn Tua Srah, Srêpốk 3, Buôn Kuốp, Đơn Dương, Đồng Nai 4, Đồng Nai 3, Thác Mơ, Trị An.

Tại khu vực miền Trung, các hồ thuỷ điện như A Vương, Sông Bung, Sông Tranh, Sông Ba Hạ đang xả mạnh nhất do ảnh hưởng trực tiếp của bão.

Khu vực Tây Nguyên, các hồ Sê San 3, Sê San 4, Ialy, Buôn Kuốp, Srêpốk 3 có dung tích lớn, xả điều tiết nhẹ hoặc qua phát điện để giảm dần mực nước.

Trong khi đó, ở phía Nam, hồ Trị An đang mở một cửa xả kết hợp xả qua cửa máy với tổng lượng nước 802 m3/s; còn lưu lượng nước về hồ là 1580 m3/s.

Về hệ thống lưới điện, EVN cho biết, đường dây 500kV vẫn đang vận hành bình thường. Đến thời điểm này, các đơn vị thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia và Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã khôi phục được 6/7 sự cố trên lưới điện 220kV và 23/26 sự cố trên các đường dây 110 kV, trước đó đã khôi phục vận hành hoàn toàn 17/17 trạm biến áp 110 kV bị ảnh hưởng bão.

Đến sáng 8/11, với sự khẩn trương và nỗ lực rất cao trong việc huy động tối đa lực lượng khoảng 1300 người cùng phương tiện và vật tư cần thiết, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Tổng Công ty Điện lực miền Trung và các Công ty Điện lực liên quan đã khôi phục cung cấp điện được cho gần 1,13 triệu khách hàng trên tổng số 1,65 triệu khách hàng sử dụng điện ở 6 tỉnh, thành phố bị gián đoạn cung cấp điện do ảnh hưởng bão số 13 (đạt tỷ lệ trên 68%).

Một số khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề do bão và bị ngập lụt nghiêm trọng, địa bàn bị chia cắt tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Quảng Ngãi vẫn đang được các đơn vị điện lực khẩn trương khắc phục để cung cấp điện trở lại sớm nhất, phấn đấu đến hết ngày 10/11 sẽ cơ bản hoàn thành khôi phục cung cấp điện.

Trong những ngày qua, bão số 13 và hoàn lưu đã gây mưa lớn cho khu vực Nam Trung Bộ và Trung Bộ. Tâm mưa ở khu vực từ Khánh Hòa tới Đà Nẵng và toàn bộ vùng Tây Nguyên, và ảnh hưởng đến khu vực Đông Nam Bộ.

Thống kê sơ bộ từ các địa phương cho thấy, bão số 13 đã làm 5 người chết (Đắk Lắk có 3 người, Gia Lai có 2 người), 6 người bị thương; có 52 nhà ở Gia Lai, Đắk Lắk bị sập; hư hỏng, tốc mái gần 2.600 nhà ở Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi và 9 tàu bị sóng đánh chìm...