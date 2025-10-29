Hồ Dầu Tiếng nâng mức xả lũ đến 200 m3/s

TPO - Hồ Dầu Tiếng - hồ thủy lợi lớn nhất nước thuộc địa phận các tỉnh Tây Ninh, TPHCM và Đồng Nai vừa nâng mức xả lũ cao nhất lên tới 200 m3/s, thay vì 150 m3/s theo thông báo trước đó. Do đó, người dân vùng hạ du cần đề phòng ngập úng khi kết hợp mưa.

Ngày 29/10, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam thông báo điều chỉnh mức xả lũ hồ Dầu Tiếng xả tràn lần 1, đợt 6, năm 2025.

Theo đó, trên cơ sở mực nước hồ Dầu Tiếng lúc 7h ngày 28/10 ở cao trình Z = 23,85 m thấp hơn 0,55 m so với mực nước cao nhất trước lũ (24,40 m). Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ trong thời gian tới, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam quyết định điều chỉnh thời gian, lưu lượng xả nước qua tràn hồ Dầu Tiếng lần 1 đợt 6 năm 2025.

Cụ thể: Thời gian xả lũ hồ Dầu Tiếng từ 7h ngày 29/10 đến 7h ngày 5/11 với lưu lượng xả linh hoạt từ 36-200 m3/s. Trước đó, đơn vị quản lý hồ Dầu Tiếng thông báo đợt xả lũ bắt đầu từ 7h ngày 25/10 đến 7h ngày 1/11, với lưu lượng xả linh hoạt 36 - 150m3/s.

Hồ Dầu Tiếng sẽ xả lũ từ ngày 29/10 đến 5/11 với lưu lượng cao nhất đến 200m3/s

Đơn vị quản lý hồ Dầu Tiếng sẽ căn cứ vào tình hình thời tiết, diễn biến thủy triều trên sông Sài Gòn và mực nước hồ để điều chỉnh lưu lượng, thời gian xả cho phù hợp. Sau thời gian trên, hồ Dầu Tiếng sẽ tiếp tục xả duy trì dòng chảy sau đập theo quy trình vận hành liên hồ, tối thiểu là 36 m3/s.

Đại diện Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam cho biết thông báo trên đã được gửi đến các đơn vị, địa phương có liên quan để thông báo rộng rãi cho người dân ở ven sông Sài Gòn nhằm chủ động phòng tránh thiệt hại có thể xảy ra.

Theo cơ quan chức năng, với lưu lượng xả tối đa 200m3/s trong điều kiện bình thường không gây ngập úng các xã, phường ven sông Sài Gòn. Tuy nhiên, khi mưa to kết hợp với lưu lượng xả tràn như trên có thể gây ngập cục bộ các vùng trũng thấp ven sông Sài Gòn.

Lực lượng chức năng các phường Thủ Dầu Một, Chánh Hiệp... tổ chức đắp bờ tránh ngập úng khu vực ven sông Sài Gòn

Để chủ động phòng, tránh, ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TPHCM đã yêu cầu các đơn vị, địa phương giáp ranh sông Sài Gòn tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp ứng phó.

Cụ thể: Chủ động triển khai phương án ứng phó ngập lụt với các tình huống mưa lớn và xả tràn hồ Dầu Tiếng. Tổ chức trực ban theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo về thiên tai, xả lũ hồ chứa; thông tin kịp thời đến Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các xã, phường và người dân để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn cho người, tài sản và sản xuất.

Để đề phòng sạt lở bờ sông, các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức cắm biển cảnh báo các khu vực có nguy cơ sạt lở, vận động và di dời các hộ dân ở các khu vực có nguy cơ sạt lở cao và khu vực trũng thấp bị ngập lụt. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để chủ động ứng phó, khắc phục kịp thời khi xảy ra mưa lớn, xả tràn gây ngập lụt, sạt lở bờ sông.