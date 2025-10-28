Cận cảnh 'điểm đen' ngập úng, cứ mưa là hóa sông ở TPHCM

TPO - Dù mưa đã tạnh từ lâu nhưng đường Nguyễn Văn Khối vẫn ngập sâu, đây là điểm đen ngập úng kéo dài nhiều năm qua làm ảnh đến đời sống sinh hoạt người dân và giao thông khu vực.
Tại khu vực nút giao Nguyễn Văn Khối – Lê Văn Thọ (ngay cổng chính Công viên Làng Hoa Gò Vấp) có công trường đang thi công, mặt đường chỉ được lắp tạm bằng các tấm thép. Mỗi khi mưa lớn, nước ngập che khuất những điểm tiếp nối, chỗ nào thép cong vênh, người dân điều khiển xe máy dễ bị vướng gầm, trượt ngã. Anh Tuấn Thanh, người dân sống gần đây, chia sẻ: “Trời mưa nhìn xuống đường chỉ thấy nước trắng xoá, xe chạy qua rất dễ dính vào những tấm thép bị đội lên, cực kỳ nguy hiểm”.