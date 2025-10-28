Cận cảnh 'điểm đen' ngập úng, cứ mưa là hóa sông ở TPHCM

TPO - Dù mưa đã tạnh từ lâu nhưng đường Nguyễn Văn Khối vẫn ngập sâu, đây là điểm đen ngập úng kéo dài nhiều năm qua làm ảnh đến đời sống sinh hoạt người dân và giao thông khu vực.