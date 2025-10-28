Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cận cảnh 'điểm đen' ngập úng, cứ mưa là hóa sông ở TPHCM

Phạm Nguyễn

TPO - Dù mưa đã tạnh từ lâu nhưng đường Nguyễn Văn Khối vẫn ngập sâu, đây là điểm đen ngập úng kéo dài nhiều năm qua làm ảnh đến đời sống sinh hoạt người dân và giao thông khu vực.

tp-ld-1-23.jpg
Đường Nguyễn Văn Khối, đoạn trước UBND phường Thông Tây Hội thường xuyên ngập úng khi có cơn mưa lớn. Ghi nhận lúc 17h ngày 28/10, mưa đã dừng từ lâu nhưng nước vẫn vẫn lênh láng mặt đường.
tp-ld-1-21.jpg
Nước ngập khoảng nửa bánh xe máy, người dân di chuyển trên đường với tốc độ chậm.
tp-ld-1-24.jpg
Cả đoạn đường Nguyễn Văn Khối nước ngập như sông, người dân gọi đây là "bãi giữa" của thành phố.
tp-ld-1-20.jpg
Nước rút chậm, ứ đọng nhiều giờ sau mưa làm ảnh hướng đến sinh hoạt của người dân.
tp-ld-1-18.jpg
tp-ld-1-22.jpg
tp-ld-1-19.jpg
Người bán vé số đang cố gắng vượt qua ngập...
tp-ld-1-17.jpg
... nhưng anh không thể vượt qua đoạn ngập sâu nên nhờ người dân ra hỗ trợ.
tp-ld-1-15.jpg
Người dân tự làm chốt cảnh báo cho phương tiện.
tp-ld-1-14.jpg
tp-ld-1-13.jpg
Tại khu vực nút giao Nguyễn Văn Khối – Lê Văn Thọ (ngay cổng chính Công viên Làng Hoa Gò Vấp) có công trường đang thi công, mặt đường chỉ được lắp tạm bằng các tấm thép. Mỗi khi mưa lớn, nước ngập che khuất những điểm tiếp nối, chỗ nào thép cong vênh, người dân điều khiển xe máy dễ bị vướng gầm, trượt ngã. Anh Tuấn Thanh, người dân sống gần đây, chia sẻ: “Trời mưa nhìn xuống đường chỉ thấy nước trắng xoá, xe chạy qua rất dễ dính vào những tấm thép bị đội lên, cực kỳ nguy hiểm”.
tp-ld-1-27.jpg
Không chỉ mặt đường phía ngoài, khu dân cư đường số 10, cạnh đoạn ngập sâu nhất của Nguyễn Văn Khối cũng lênh láng nước.
tp-ld-1-28.jpg
Ông Phạm Ngọc Tuấn, sống trong khu dân cư này cho biết: “Hôm nay nước như này là thấp, cao nhất phải qua khỏi đầu gối tôi. Cứ mưa là nước từ khu vực ngập trước UBND phường tràn ngược vào trong này, rất lâu mới rút”. Người dân buộc phải kê cao vật dụng sinh hoạt, hạn chế ra ngoài khi nước còn lênh láng.
ld-1-29.jpg
Rác trôi bồng bềnh khắp vườn cây nội khu.
tp-ld-1-16.jpg
Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, trong 24 giờ qua, khu vực TPHCM xuất hiện mưa vừa, mưa to kèm dông. Lượng mưa đo được từ 7h ngày 27/10 đến 7h ngày 28/10 tại phường Dĩ An là 40,2mm, xã Hóc Môn 27,2mm, phường Bình Thắng 23,8mm... Dự báo, từ 13h ngày 28/10 đến 13h ngày 30/10, khu vực TPHCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 70-140mm, có nơi trên 140mm.
Phạm Nguyễn
#ngập Gò Vấp #đường Nguyễn Văn Khối #ngập sâu #thi công cổng Làng Hoa #tắc đường Gò Vấp #ngập do mưa #cứu hộ ngập

