TPHCM sắp đón nhiều đợt mưa trái mùa

Hữu Huy
TPO - Trong 3 tháng đầu năm 2026, mưa tại TPHCM có xu hướng giảm theo mùa khô. Tuy nhiên, cục bộ vẫn có những trận mưa trái mùa.

Theo bản tin dự báo khí hậu thời hạn mùa khu vực TPHCM của Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, từ tháng 1 đến tháng 3/2026, thời tiết khu vực TPHCM và Nam bộ nhìn chung ổn định, mưa và nhiệt độ xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Mặc dù mưa có xu hướng giảm dần, tuy nhiên cục bộ vẫn có những trận mưa trái mùa. Cần đề phòng dông, lốc, sét có khả năng gây nguy hiểm cho con người và gây thiệt hại tài sản, hoa màu. Không khí lạnh tác động nhiều hơn đến thời tiết Nam bộ. Nhiều đợt mạnh khiến trời lạnh và se lạnh về đêm và sáng, cần đề phòng các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt với người già và trẻ nhỏ. Từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3, đề phòng khả năng TPHCM xuất hiện nắng nóng.

Trong 3 tháng đầu năm 2026, không khí lạnh tác động nhiều hơn đến thời tiết Nam bộ. Nhiều đợt mạnh khiến trời lạnh và se lạnh về đêm và sáng. Ảnh minh họa: Hữu Huy

“Trong 3 tháng tới ít có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông. Tuy nhiên cần đề phòng gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh trên biển gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo.

Bản tin dự báo cho thấy, tổng hợp kết quả từ các mô hình dự báo của nhiều trung tâm khí hậu trên thế giới, lượng mưa tại Nam Bộ trong 3 tháng đầu năm 2026 phổ biến ở mức xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN), với chuẩn sai lượng mưa từ 10-30 mm. Dù xu thế mưa giảm dần theo mùa khô, cục bộ vẫn có thể xuất hiện các đợt mưa trái mùa.

Cụ thể, trong tháng 1/2026, tổng lượng mưa có khả năng cao hơn TBNN khoảng 5-10%, số ngày mưa phổ biến từ 3-6 ngày. Sang tháng 2 và tháng 3, lượng mưa duy trì ở mức xấp xỉ TBNN, số ngày mưa giảm còn khoảng 1-5 ngày mỗi tháng.

Về nhiệt độ, hầu hết các mô hình dự báo cho kết quả xấp xỉ TBNN trong tháng 1 và tháng 2-2026. Riêng tháng 3, nhiệt độ trung bình có xu hướng xấp xỉ đến cao hơn TBNN khoảng 0,1-0,5 độ C. Tính chung 3 tháng, nhiệt độ trung bình phổ biến xấp xỉ đến cao hơn TBNN trong cùng khoảng chênh lệch này. Từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3, cần đề phòng khả năng xuất hiện các đợt nắng nóng sớm.

Xa hơn, trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6/2026, Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 1-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Lượng mưa thời kỳ này phổ biến xấp xỉ TBNN, trong khi nhiệt độ trung bình có xu hướng xấp xỉ đến cao hơn TBNN.

Hữu Huy
