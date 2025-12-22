Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Diễn biến thời tiết đáng chú ý tại TP.HCM trong những ngày cuối năm 2025

TPO - Cơ quan khí tượng dự báo, trong những ngày cuối năm 2025, thời tiết TP.HCM phổ biến ngày nắng, ít mưa. Riêng từ ngày 24–25/12, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 25/12 trở đi, đêm và sáng sớm trời se lạnh, có nơi xuất hiện sương mù nhẹ.

Trong bản tin dự báo thời tiết TP.HCM 10 ngày cuối tháng 12/2025, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, trong thời gian này, không khí lạnh được tăng cường lệch Đông, sau đó tiếp tục được bổ sung vào khoảng ngày 23–24/12.

Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh; từ khoảng ngày 25/12, gió có xu hướng mạnh dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Đông suy yếu và rút ra phía Đông; từ khoảng ngày 22–23/12, áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Tây có trục qua Trung Bộ phát triển và mở rộng dần sang phía Đông.

Từ ngày 25/12 trở đi, thời tiết TP.HCM về đêm và sáng sớm trời se lạnh, một số nơi có sương mù nhẹ.

Thời tiết TPHCM từ ngày 25/12 trở đi về đêm và sáng sớm trời se lạnh, và có nơi có sương mù nhẹ. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Từ những hình thế thời tiết chính kể trên, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo thời tiết TPHCM trong những ngày cuối của năm 2025 phổ biến ngày nắng, ít mưa. Riêng thời kỳ từ ngày 24-25/12 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 25/12 trở đi, đêm và sáng sớm trời se lạnh, và có nơi có mù nhẹ.

Trên các vùng biển TP.HCM, thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ phổ biến ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, độ cao sóng từ 1,5-3,5m, biển động. Từ ngày 25/12 gió có khả năng mạnh dần lên mức cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Nhiệt độ trung bình xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, phổ biến dao động từ 25-27 độ C. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

